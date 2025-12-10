Укр Рус
Кино Киноновости Считался пропавшим без вести: на фронте погиб украинский актер Иван Кононенко
10 декабря, 13:40
2

Считался пропавшим без вести: на фронте погиб украинский актер Иван Кононенко

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Украинский актер Иван Кононенко погиб на фронте, его похоронили в Киеве 9 декабря 2025 года.
  • Иван был известен ролями в сериалах и фильмах, а также был спортсменом и военнослужащим, защищавшим Украину с весны 2022 года.

На фронте погиб украинский актер Иван Кононенко. Зрители могут знать его по ролям в сериалах "Слуга народа", "Крепостная" и других.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Советуем Фильм "Ты – космос" ошеломил кассовыми сборами: о какой сумме идет речь

На фронте погиб Иван Кононенко

Иван Кононенко был актером, военнослужащим и спортсменом. Он долгое время считался пропавшим без вести на Курском направлении. Однако 9 декабря 2025 года 42-летнего актера похоронили в Киеве. Трагическую новость о его гибели подтвердила сестра.

Редакция 24 Канала выражает искреннюю благодарность Ивану Кононенко за его гражданскую позицию и жертвенность в борьбе за победу Украины над российским агрессором.

Что известно об Иване Кононенко?

Известно, что Иван стал на защиту Украины еще весной 2022 года. Кроме актерской деятельности, он был спортсменом – призером и победителем многочисленных соревнований по тяжелой атлетике. Также Иван был причастен к украинскому кинематографу.

Зрители могут знать его по таким проектам:

  • "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"
  • "Слуга народа"
  • "Крепостная"
  • "Первые ласточки"
  • "Сумасшедшая свадьба"
  • "Киев днем и ночью"
  • "Реальная мистика"
  • "Дозор",
  • "Сентябрь",
  • "Карась" и других.

Кроме того, Иван Кононенко снимался в рекламных проектах.