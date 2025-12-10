Считался пропавшим без вести: на фронте погиб украинский актер Иван Кононенко
- Украинский актер Иван Кононенко погиб на фронте, его похоронили в Киеве 9 декабря 2025 года.
- Иван был известен ролями в сериалах и фильмах, а также был спортсменом и военнослужащим, защищавшим Украину с весны 2022 года.
На фронте погиб украинский актер Иван Кононенко. Зрители могут знать его по ролям в сериалах "Слуга народа", "Крепостная" и других.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Советуем Фильм "Ты – космос" ошеломил кассовыми сборами: о какой сумме идет речь
На фронте погиб Иван Кононенко
Иван Кононенко был актером, военнослужащим и спортсменом. Он долгое время считался пропавшим без вести на Курском направлении. Однако 9 декабря 2025 года 42-летнего актера похоронили в Киеве. Трагическую новость о его гибели подтвердила сестра.
Редакция 24 Канала выражает искреннюю благодарность Ивану Кононенко за его гражданскую позицию и жертвенность в борьбе за победу Украины над российским агрессором.
Что известно об Иване Кононенко?
Известно, что Иван стал на защиту Украины еще весной 2022 года. Кроме актерской деятельности, он был спортсменом – призером и победителем многочисленных соревнований по тяжелой атлетике. Также Иван был причастен к украинскому кинематографу.
Зрители могут знать его по таким проектам:
- "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"
- "Слуга народа"
- "Крепостная"
- "Первые ласточки"
- "Сумасшедшая свадьба"
- "Киев днем и ночью"
- "Реальная мистика"
- "Дозор",
- "Сентябрь",
- "Карась" и других.
Кроме того, Иван Кононенко снимался в рекламных проектах.