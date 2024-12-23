Відомий український актор зізнався, як ставиться до рішення зрадниці Безрук: "Я її не засуджую"

Український актор театру і кіно Іван Шаран згадав про свою колишню колегу, актрису Галину Безрук, яка стала зрадницею України. Безрук, попри повномасштабну війну, залишилася в Росії й не зробила жодних публічних заяв, щоб засудити воєнні злочини.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю Obozrevatel. Іван Шаран зізнався, як ставиться до рішення акторки.

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Іван Шаран зізнався, як ставиться до рішення зрадниці Безрук

Шаран відповів на питання, як він ставиться до рішення Галини Безрук залишитися працювати та жити в Росії. Він зазначив, що це досить складне питання, і чесно сказав, що не засуджує її, адже вона зробила свій вибір.

Я її не засуджую, бо зробила свій вибір. Не знаю, чи вона почувалася взагалі комфортно в українському контексті. По-друге – чоловік-росіянин, дитина від нього. Знаєте, скільки в нас таких людей? В моєму оточенні вже десяток – і актори, і ні. В один момент узяли й поїхали. Але мені здається, що прийде час, і вони будуть шкодувати через це рішення. Однак більше в Україну не повернуться – ніхто їм не пробачить,

– сказав актор.

За словами Івана Шарана, він ніколи не брав участі в російськомовних проєктах, хоча йому пропонували.

"Я відмовлявся, бо завжди був україномовним", – зазначив актор.

Однак нещодавно він все ж погодився зіграти у фільмі "Конотопська відьма", де йому довелося зіграти дагестанця, найманця російської армії, і його персонаж говорить російською мовою.

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Шаран поділився, що вагався, приймаючи таку пропозицію. Він радився з колегами та батьками, адже це було непросте рішення. Проте актор пояснив, що його надихало те, що цей фільм є фестивальним, і він буде демонструватися на міжнародних майданчиках.

Грів момент, що це фестивальне кіно, їздитиме світом, і люди більше дізнаються про нашу війну з росіянами,

– зазначив Шаран.

Актор підкреслив, що зробив усе можливе, щоб його персонаж був максимально негативним. Він прагнув зробити героя нелюдським, зі звіриною енергією, щоб на європейських екранах транслювалося саме це, а не розповіді про "хороших русских".