Гримувався годинами, – Ієн Мак-Келлен розповів про найгірші зйомки за 60 років кар'єри

Ієн Мак-Келлен поділився "найгіршим досвідом кіновиробництва" за свою 60-річну кар'єру. Актор, який знімався у "Володарі перснів", "Люди Ікс" та інших, назвав свій досвід роботи над горором Майкла Манна "Фортеця" 1983 року найбільшим провалом.

Мак-Келлен довелося годинами гримуватися для ролі доктора Теодора Кузи. Для актора це було нестерпно.

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Ієн Мак-Келлен про найгіршу роль за 60 років кар'єри

"Майкл Манн сказав мені: "Ти граєш цього румуна", – розповів Мак-Келлен. – Тому я поїхав до Румунії, щоб розвідати це місце, і навчився говорити з румунським акцентом".

Потім, у перший день зйомок, Майкл сказав мені, що хоче, щоб я говорив з чиказьким акцентом. Ну, я не міг цього зробити, і далі стало ще гірше,

– поділився актор.

Ієн Мак-Келлен у фільмі "Фортеця" / IMDb

Фільм "Фортеця" заснований на однойменному романі Пола Уілсона і розповідає про групу нацистських солдатів під час Другої світової війни, які вивільняють злу надприродну силу після того, як отаборилися у давній кам'яній фортеці. Акторський склад включає Скотта Гленна, Альберта Вотсона, Юргена Прохнова та Роберта Проскі.

Під час постпродакшену, фільм зазнав безліч невдач: первісну 210-хвилинну версію Манна було скорочено до 96 хвилин на прохання дистриб'ютора Paramount Pictures. Манн найбільш відомий як режисер фільмів "Спека", "Застава" та "Алі".

До слова, у 2023 році Мак-Келлен зіграв у фільмі режисера Аннана Такера "Критик", прем'єра якого відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто минулого тижня, 7 вересня. У фільмі також знялися Джемма Артертон, Марк Стронг та Леслі Менвілл.