Укр Рус
Кіно Кіноновини Зірка "Володаря перснів" зворушив мережу прочитанням поезії українського ветерана
24 лютого, 13:55
2

Зірка "Володаря перснів" зворушив мережу прочитанням поезії українського ветерана

Ольга Паньків
Основні тези
  • Ієн Маккеллен прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня, вшановуючи річницю вторгнення Росії в Україну.
  • Відео з декламацією поезії опубліковано на фейсбук-сторінці Ukraine WOW.

Відомий британський актор, номінант на премію Оскар Ієн Маккеллен, вшанував річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Глядачі знають його за роллю Ґендальфа у франшизі "Володар перснів".

Актор прочитав вірш українського ветерана та поета Артура Дроня. Відео, на якому Маккеллен декламує поезію, опублікували на фейсбук-сторінці Ukraine WOW.

Радимо Який український серіал про початок повномасштабного вторгнення має побачити кожен

Ієн Маккелллен підтримав українців: що відомо?

Зірка "Володаря перснів" зворушив українців своєю підтримкою у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ієн Маккеллен продекламував вірш українського ветерана та поета Артур Дронь під назвою "Перше до коринтян". 

Ось, як звучить частина вірша українською мовою: 

Любов виходить на бойові чергування, 
піднімається на позиції 
з грижами, з температурами, із простатитами, 
із контузіями, з астмами і алергіями, 
з високою імовірністю не повернутися, 
з думками про когось найважливішого. 
Все зносить, 
вірить у все, 
сподівається всього, 
все терпить!

Що відомо про Ієна Маккеллена?

  • Ви можете знати Ієна Маккеллена як Ґендальфа у "Володарі перснів" та Магнето у "Людях Ікс".
  • Це британський актор театру та кіно.
  • За свою кар'єру він здобув численні престижні нагороди, зокрема "Золотий глобус", "Тоні", дві номінації на Оскар та інші.
  • Крім того, Маккеллен активно працює в театрі, зокрема у виставі "Макбет".