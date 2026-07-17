Зірка "Щоденників вампіра" відмовився від мільйонів і Голлівуду: причина здивує

Поки колеги по цеху й далі ганяються за номінаціями, Ієн Сомерхолдер вирішив, що городу довіряти простіше, ніж кіностудіям. Актор публічно підтвердив: з акторською кар'єрою покінчено, і жалю з цього приводу немає жодного.

Як розповідає People, у подкасті The Pulse 46-річний Сомерхолдер назвав своє рішення "доволі суперечливим" і зізнався, що буквально "висмикнув вилку з розетки", вийшовши з голлівудської гри. Формулювання настільки категоричне, що на камбек можна не розраховувати. Таку заяву актор зробив аж після семи років мовчання.

Де зараз Ієн Сомерхолдер



Ієн Сомерхолдер відмовився від кар'єи актора / Фото Інстаграм зірки



Разом із дружиною Ніккі Рід та дітьми актор перебрався з Лос-Анджелеса на ферму – і саме там, за його словами, знайшов те, чого роками бракувало в шоу-бізнесі: спокій і відчуття реального життя.

Актор не приховує, що сьогодні його пріоритети кардинально змінилися. Замість багатомісячних зйомок він обирає час із родиною та роботу над екологічними проєктами. Зірка давно займається питаннями сталого розвитку й підтримує ініціативи, пов'язані із захистом довкілля.

Сомерхолдер також дав зрозуміти, що не сумує за колишнім життям. Якщо раніше його графік визначали продюсери та режисери, то тепер – родина і справи на фермі. І, схоже, такий сценарій йому подобається значно більше.

Справжня причина

Виявляється, за рішенням проміняти кіностудію на курник стояла не раптова любов до природи, а цілком конкретне образу системи. Каталізатором стала історія серіалу "V Wars", в який Сомерхолдер вклав роки життя та власні мільйони, рятуючи проект після відмови Netflix фінансувати доопрацювання. Проект все одно провалився.

В той час інша зірка "Щоденників вампіра" та колега Ієна Пол Веслі одружився.