17 листопада, 15:15
На Netflix вийде ще один український фільм, який тримає в напрузі до самого фіналу
Основні тези
- Прем'єра українського фільму "Каховський об'єкт" на Netflix відбудеться 26 листопада.
- Фільм поєднує жанри фантастики, жахів, бойовика та трилера, розповідаючи про боротьбу українських військових за виживання після підриву Каховської ГЕС.
На стримінговій платформі Netflix з'являється дедалі більше українських фільмів та серіалів. Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що на стримінгу вийде ще одна неймовірна українська стрічка.
Це фільм під назвою "Каховський об'єкт". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.
Який український фільм вийде на Netflix?
Прем'єра українського фільму відбудеться 26 листопада. У коментарях можна прочитати чимало схвальних відгуків на цю новину. Це зомбі-муві вже привернуло увагу багатьох глядачів і готове зробити це знову. Ось що пишуть коментатори:
- "Вау! Це щось новеньке і виглядає цікаво! Чекаю"
- "Ось це я хочу глянути!"
- "Не люблю зомбі-муві, але це додам у свій список точно"
- "Виглядає як трешачок, але в хорошому сенсі! Чекаю дуже"
- "Ніколи не любила фільмів про зомбі, але тільки що, здається, полюбила"
- "Та ви вляжетесь, чи ні? У кіно провтикала піти, на Netflix обов'язково подивлюсь"
Що відомо про фільм "Каховський об'єкт"?
- В українських кінотеатрах прем'єра фільму відбулася 1 жовтня 2025 року.
- Це стрічка, яка поєднує в собі жанри фантастики, жахів, бойовика та трилера.
- Режисером фільму став Олексій Тараненко.
- Ця робота стала переломним моментом для українського жанрового кінематографа.
- За сюжетом, після підриву Каховської ГЕС група українських військових знаходить під водою секретний радянський бункер. І з цього моменту їхня місія перетворюється на справжню боротьбу за виживання.
- У фільмі зіграли такі українські актори: Марина Кошкіна, Ірина Кудашова, Олександр Ясентюк, Дмитро Павко, Михайло Дзюба, Володимир Ращук, Орест Пасічник та інші.