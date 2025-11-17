На Netflix вийде ще один український фільм, який тримає в напрузі до самого фіналу

На стримінговій платформі Netflix з'являється дедалі більше українських фільмів та серіалів. Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що на стримінгу вийде ще одна неймовірна українська стрічка.

Це фільм під назвою "Каховський об'єкт". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Дивіться також 3 високорейтингові фільми, які кожен має побачити хоча б раз у житті

Який український фільм вийде на Netflix?

Прем'єра українського фільму відбудеться 26 листопада. У коментарях можна прочитати чимало схвальних відгуків на цю новину. Це зомбі-муві вже привернуло увагу багатьох глядачів і готове зробити це знову. Ось що пишуть коментатори:

"Вау! Це щось новеньке і виглядає цікаво! Чекаю"

"Ось це я хочу глянути!"

"Не люблю зомбі-муві, але це додам у свій список точно"

"Виглядає як трешачок, але в хорошому сенсі! Чекаю дуже"

"Ніколи не любила фільмів про зомбі, але тільки що, здається, полюбила"

"Та ви вляжетесь, чи ні? У кіно провтикала піти, на Netflix обов'язково подивлюсь"

Зверніть увагу на найгірші фільми-екранізації – за посиланням.

Що відомо про фільм "Каховський об'єкт"?