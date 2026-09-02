Троє дітей після 45: Камерон Діаз відверто розповіла про свій незвичний шлях до материнства

Камерон Діаз 30 серпня відсвяткувала 54-річчя. Сьогодні акторка виховує трьох дітей разом із чоловіком Бенджі Медденом – і вперше стала мамою у 47 років.

Як повідомляє HELLO, акторка та зірка Голлівуду Камерон Діас і Бенджі Медден одружилися у 2015 році. У грудні 2019-го вони стали батьками доньки Раддікс. У 2024 році в подружжя народився син Кардинал, а в травні 2026-го – ще один син, Наутас.



Камерон ДІаз про зріле материнство / Фото з Інстаграм зірки



Вперше мамою акторка стала у 47 років. Для неї це було не спонтанне рішення, а свідомий вибір.

Коли ти молодий, просто робиш це, бо так треба. Але коли ти в моєму віці – це справжній вибір, – говорила Діас у подкасті Наомі Кемпбелл No Filter у 2020 році.

Акторка не приховувала, що її шлях відрізняється від того, як зазвичай складається життя у багатьох людей.

Багато хто одружується і створює сім’ю в молодості. Я роблю це у другій половині свого життя, – пояснювала вона.

При цьому Діаз жартувала, що тепер їй доведеться дожити щонайменше до 107 років. Причина проста – хочеться побути поруч із дітьми якомога довше.

У 50 років Діаз хотіла залишатися енергійною мамою

У 2022 році акторка говорила BBC Radio 2 про материнство у 50 років. Вона зазначала, що багато жінок її віку вже мають дорослих дітей, тоді як вона лише проходить період маленьких дітей.

Діаз зізналася, що хоче залишатися "життєздатною" та енергійною заради своєї дитини.

Чому Камерон Діаз залишила кіно

Акторка майже на десять років не знімалась у фільмах, перш ніж повернутися у 2025 році з фільмом Netflix Знову в дії.

Своє рішення зробити паузу Діаз пояснювала бажанням зосередитися на собі та родині. У 2024 році вона говорила, що хотіла повернути собі власне життя і побудувати сім’ю, про яку мріяла.

Тепер кар’єра знову набирає обертів. Але цього разу, схоже, без готовності жертвувати заради неї особистим життям.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро вийде новий екшен з Камерон Діаз, який саме зараз знімає Netflix.