Костюмована драма з Джонні Деппом відкриє Каннський фестиваль 2023: що про неї відомо

Костюмована драма "Фаворитка" з Джонні Деппом в головній ролі відкриє цьогорічний Каннський кінофестиваль. Цей фільм є особливим для актора, адже це буде його перша велика роль після скандалу.

Режисеркою драми стала Майвенн, яка також бере участь у зйомках. Вона зіграє в картині Мадам дю Баррі, фаворитку короля-бабія.

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"Фаворитка": що відомо про картину, яка відкриє Каннський кінофестиваль

Фільм розповість про життя Жанни дю Баррі, останньої коханки Людовика XV при Версальському дворі, після мадам де Помпадур. Сценаристами проєкту виступили та ж Майвенн і Тедді Люссі-Модест.

За сюжетом, молода дівчина з робітничого класу, яка хоч і вирізняється жадібною рисою до культури та задоволень, проте завдяки інтелекту і привабливості крок за кроком підіймається по соціальній вертикалі. Вона стає улюбленицею короля Людовика XV і він закохується в неї.

Зйомки відбувалися у різних місцях Парижа, зокрема у Версальському палаці.



Джонні Депп у фільмі "Фаворитка" / Why Not Productions

Каннський кінофестиваль триватиме

Нагадаємо, компанія Discovery+ повідомила, що планує зняти документальний фільм про судовий розгляд щодо розлучення між американськими акторами Джонні Деппом та Ембер Герд. У стрічці обґрунтують дві сторони, покажуть інтерв'ю з адвокатами, а також фрагменти домашніх відео і телефонних розмов акторів.