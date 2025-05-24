У Каннах стався масштабний блекаут: кінофестиваль перервали

На південному сході Франції сталося масштабне відключення електроенергії. Довелось ненадовго призупинити програму Каннського кінофестивалю.

Про це повідомила префектура Приморських Альп, пише Кіно 24 з посиланням на France3.

До слова Вагітна Ріанна й A$AP Rocky вразили своєю появою на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

У Каннах та сусідніх містах залишилось без світла близько 160 тисяч будинків. За даними ЗМІ, збій в електроенергії стався через нічну пожежу на електростанції Biançon, що спалахнула близько третьої ночі. Близько 10 години ранку також впала опора, через яку передають електроенергію.

Ці інциденти розслідують як ймовірний результат "зломисних дій". Опору могли підпиляти, а підстанцію підпалити навмисно.

Чи вплине блекаут на кінофестиваль у Каннах

У Каннах ненадовго перервали показ фільмів, але згодом програму відновили. У Палаці, де відбувається кінофестиваль, працюють резервні генератори.

Церемонія закриття повинна відбутися за планом – о 18:40. Утім, організаторів хвилює, чи зможуть всі гості, актори й режисери, дістатися до Палацу. Адже через перебої в електропостачанні у роботі транспорту також затримки.

Нагадаємо, червоною доріжкою Каннського кінофестивалю пройшлося вже безліч знаменитостей. Серед них були й українці. Зокрема, блогерка Анна Притула, яка завітала в Канни на запрошення парфумерного бренду KILIAN PARIS. Вона поспілкувалася із засновником бренду та з'явилася на хіднику в елегантній чорній сукні.