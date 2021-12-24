Карикатурний образ українки є неприйнятним, – Ткаченко відреагував на скандал з "Емілі в Парижі"

Олександ Ткаченко відреагував на скандал зі серіалом Netflix. У своєму телеграмі він написав, що бачив фрагмент нового сезону "Емілі в Парижі", де українку зобразили злодійкою. Він залишився обуреним, як і більшість українців, і наголосив, що текст нашої позиції надішле Netflix.

У четвертій серії з’явилася зухвала і надто емоційна Петра. У серіалі вона зіграла роль дівчини з Києва. Раніше ми писали у матеріалі, що її зобразили в образі нерозумної блондинки, з некрасивим макіяжем, локонами, великими прикрасами.

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Українські глядачі запевняють, що сценаристи наділили її лише стереотипними характеристиками. Чому творці вирішили, що Петра має виглядати незграбною і дивакуватою? "Цього не можна ігнорувати", – наголошують українці в мережі.

За словами Олександра Ткаченка, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, чи дизайнерку Віту Кін.

Доведеться продовжувати боротися зі стереотипами,

– ділиться Ткаченко.

Повний текст повідомлення Олександра Ткаченка

Подивився фрагмент нового сезону серіалу Netflix "Емілі в Парижі". Сам раніше переглядав перший сезон, досить непоганий розважальний серіал. Але зараз маю кілька зауважень.

Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві. На додачу, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін…

Але цього напевно замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося.

Проте не в такому випадку. У "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути. Направлю текст нашої позиції Нетфліксу.

Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"

Перший сезон серіалу вийшов у 2019 році. Комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Він є й продюсером серіалу.

Ще перед публікацією новини про продовження на другий сезон, "Емілі в Парижі" стала одним із найпопулярніших серіалів на Netflix.

Крім цього, серіал критикували. Зокрема, багато французьких критиків казали про те, що ця стрічка – стереотипне зображення французів. Даррен Стар проігнорував цю критику й сказав, що він щасливий, що шоу дивляться.

В інтерв’ю виданню Vogue Лілі Коллінз розповіла про свої очікування від другого сезону. За сюжетом, Емілі проводить більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче знайомиться з ними й своєю подругою Мінді. Французька вимова Емілі стає все кращою. Вона далі професійно розвивається у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потрапляє у кумедні ситуації.

Про те, що у серіалі зніметься героїня, яка начебто приїхала з Києва в Париж – було невідомо. Глядачка серіалу, українка Євгенія Гаврилко, яка зараз живе у Франції, побачивши ті фрагменти, одразу опублікувала в інстаграмі обурливий пост.

"Емілі в Парижі" 2 сезон: дивіться трейлер