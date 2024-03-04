"Дюна 2" приголомшила касовими зборами: скільки мільйонів зібрала за перший вікенд прокату

Довгоочікувана стрічка виправдала себе, адже касові збори сиквелу Дені Вільньова просто вражають. Протягом перших вихідних "Дюна: Частина друга" зібрала на 50% більше, ніж її попередник.

Дізнайтесь в матеріалі, скільки мільйонів зібрала "Дюна" уже після першого вікенду. А також пригадайте, про що стрічка, яка уже підкорила серця мільйонів по всьому світу.

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Касові збори "Дюни: Частини другої"

Протягом перших вихідних "Дюна: Частина друга" здобула прибуток у розмірі 178,5 мільйонів доларів, з якого 97 мільйонів склали міжнародні збори, а 81,5 мільйона зібрано в США. Це встановило рекорд для найкасовішого вікенду у країні цього року та найвищого показника з моменту прем'єри концертного фільму Тейлор Свіфт минулого жовтня.

Перед виходом у прокат, компанія Warner Bros. скромно оцінила початкові касові збори в США на рівні 65 мільйонів доларів, хоча інші експерти передбачали суму в 80 мільйонів доларів.

Бюджет для створення сиквелу становив 190 мільйонів доларів, при цьому ще 100 мільйонів було витрачено на маркетингову кампанію. Початкові продажі квитків на "Дюну 2" перевищили показники оригіналу на 50%.

"Дюна: Частина друга": що відомо про стрічку

"Дюна: Частина друга" продовжує екранізацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова.

У цьому продовженні Пол Атрід об'єднується з Чані та фременами, щоб взяти помсту за знищення його родини змовниками.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

В акторському складі повертаються Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав'єр Бардем. Крім того, нові персонажі з'являються на екрані у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс П'ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

Збирайте друзів та хутчіше вирушайте у кіно, якщо ви досі не оцінили цей кіношедевр особисто! Стрічка уже очікує вашого перегляду.