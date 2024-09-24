Просто шалені суми: як завершився 5 тиждень прокату українського хорору "Конотопська відьма"

Фільм "Конотопська відьма" вийшов у широкий прокат 22 серпня й одразу привернув увагу глядачів. Вже за перші чотири дні прокату картина зібрала разючу суму — 11 960 941 гривню, що свідчить про високу популярність та інтерес до цього проєкту.

Сьогодні, після п'яти тижнів успішного прокату, "Конотопська відьма" продовжує радувати своїх шанувальників. Загальна сума зборів склала 47 982 085 гривень, що підтверджує її статус одного з найбільш успішних українських фільмів цього року.

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Що відомо про фільм "Конотопська відьма"

Протягом часу прокату "Конотопської відьми" було продано 298 210 квитків, що свідчить про широкий резонанс та велике бажання глядачів насолодитися цим твором. Вдале поєднання захопливого сюжету, талановитої акторської гри та візуальних ефектів зробило цей фільм справжнім хітом серед українських кінопрем'єр.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Знімання фільму проходили в листопаді-грудні 2023 року, що дозволило створити яскраву та атмосферну картину. Головну героїню, яка стала серцем історії, зіграла талановита акторка Тетяна Малкова.

У стрічці також з'являються відомі українські актори, серед яких Тарас Цимбалюк, Павло Вишняков, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов та Сергій Сосновцев. Кожен із них додав унікальності своїм персонажам, зумівши створити неповторну динаміку на екрані.

Про що сюжет "Конотопської відьми"

Сюжет "Конотопської відьми" розгортається навколо прадавньої відьми, яка, закохавшись у звичайного хлопця, зреклася своїх надприродних сил і почала нове життя, далеке від магії та чаклунства. Проте з початком війни, коли російські солдати захоплюють її рідне місто, життя героїні перевертається з ніг на голову. Жорстоке вбивство її коханого стає для неї не лише трагедією, а й потужним імпульсом до дій.

Відчуваючи безмежну тугу та гнів, вона приймає рішення повернути свої відьомські сили й використати їх для помсти. Її трансформація від ніжної коханої до грізної відьми відбувається на очах глядачів, які спостерігають, як вона валить жахливі та криваві кари на тих, хто позбавив її щастя.

Глядачі продовжують відвідувати кінотеатри, щоб зануритися в атмосферу, створену творчою командою фільму. Фільм підносить важливі питання про любов, втрату та помсту, залишаючи глибокий слід у серцях глядачів. Сильний сюжет, поєднаний із майстерною акторською грою та візуальними ефектами, робить цю стрічку однією з найбільш обговорюваних та очікуваних в українському кінематографі.