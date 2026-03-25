Українська модель відмовилася від ролі у серіалі від Netflix через провокативний сценарій
Популярна українська модель Катерина Білик відмовилася від ролі у серіалі Netflix. Це сталося через скандальні елементи сценарію.
Про це вона розповіла в інтерв'ю для каналу D1. У матеріалі ми детальніше розповімо про цей інцидент.
Дивіться також Як змінилась за 65 років кар'єри легендарна українська акторка Ада Роговцева
Що сказала Катерина Білик про можливу співпрацю з Netflix?
Катерина Білик розповіла, що їй надійшла пропозиція зіграти в серіалі про так звану "східноєвропейську еліту" з елементами криміналу та провокаційного способу життя. Зйомки мали відбуватися в Чехії, Польщі та Словаччині, а її розглядали на одну з ролей. Катерині вдалося особисто поспілкуватися з режисером і обговорити сценарій.
Однак вона відмовилася від участі, бо образи жінок зі Східної Європи, зокрема українок, у сценарії зовсім не відповідали реальності.
Я не хочу підтримувати чи популяризувати образ, який спотворює реальність про українок та жінок зі Східної Європи загалом. У мене інше бачення – сильна, розумна, самостійна жінка,
– сказала вона.
Що відомо про Катерину Білик?
- Катерина Білик відома як українська модель, інфлюенсерка та володарка кількох престижних титулів.
- Зокрема вона здобула Miss Supernational Ukraine 2025 та Miss Princess Ukraine 2020.
- Вона потрапила до топ-12 найкращих українок на міжнародному рівні.
- Крім того, Катерина відома своєю благодійною діяльністю: підтримкою Збройних сил України, участю в соціальних ініціативах.
- Катерина Білик співпрацює з відомими брендами.