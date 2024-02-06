Виклик ще той, – українська акторка розповіла, як їй вдалось зіграти роль матері окупанта

Улітку 2022 року Катерина Кістень покинула Україну та вирушила до Швеції через повномасштабну війну. У новій для себе країні довелось заново будувати життя. Зокрема, і кар'єру.

Фільм "Лишайся онлайн" став першим проєктом, в якому взяла участь українська акторка Катерина Кістень після початку великої війни. Дізнайтесь, яку роль вдалося зіграти акторці.

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Катерина Кістень зіграла роль матері окупанта

Зйомки фільму "Лишайся онлайн" відбувались у Швеції. Проби Катерина записала на мобільний телефон, утім, навіть не думала, що саме так і зніматиме усі сцени зі своєю участю. Кістень зіграла роль матері російського окупанта з Бучі. Зізнається, це було важко, оскільки телефон був закріплений на її ноутбуці й вона постійно бачила саму себе у кадрі.

З одного боку це було цікаво, грали ніби з дзеркалом трохи. Водночас я грала такого персонажа, на якого і мені самій було неприємно дивитися,

– розповіла Катерина.

Акторка розповіла, що її команда максимально відповідально поставилась до створення радянського інтер'єру у кадрі. Це виявилось дуже непросто, утім, кіношники поставили перед собою ціль: відтворити сувору російську реальність. І їм це вдалося.

Він (шведський декоратор – 24 Канал) спеціально приготував якісь зліплені макарони. Тобто, знайшов те, що шведи точно не їдять. Знайшов тушонку… людина підійшла максимально відповідально,

– сказала акторка.

"Лишайся онлайн": дивіться онлайн трейлер фільму

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