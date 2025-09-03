Акторка комедійного серіалу Нового каналу "Любов, як вона є", прем'єрні серії якого глядачі побачать вже восени, розповіла, чи товаришує вона з головним холостяком країни – актором серіалу "Сім'я по неділях" Тарасом Цимбалюком

Не так давно акторка Катерина Кузнецова оголосила про розставання з екскоханим, тому тепер її особисте життя неабияк цікавить фанів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що сказала актора про стосунки з Цимбалюком.

Що каже Катерина Кузнецова про стосунки з Цимбалюком?

Тарас Цимбалюк зараз є одним із найбільш обговорюваних чоловіків в українському шоубізнесі. Акторка каже, що вони з Тарасом спілкуються.

Це мій колега та бро! Я до нього прекрасно ставлюся, він має класне почуття гумору, чудовий партнер в плані підтримки. Тарас дуже відкритий, класний, комунікабельний. Якщо хочете сфотографуватися – сміливо підходьте, не соромтеся. Він сам усе зробить (сміється – Кіно 24),

– каже Катерина.

Романтичних стосунків між акторами немає, а от взаєморозуміння є.

Кузнецова зізналася, що терпіти не може акторів, які під час зйомок чекають на її останню репліку в діалозі, і якщо вона раптом каже не ті слова, вони губляться, бо чекали інший кінець фрази. Вона зауважила, що Тарас якраз є тією людиною, яка вміє імпровізувати та підлаштовуватися, і підкреслила, що їй з ним було дуже просто у роботі.

Що відомо про розрив Катерини Кузнецової?