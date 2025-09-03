Актриса комедийного сериала Нового канала "Любовь, как она есть", премьерные серии которого зрители увидят уже осенью, рассказала, дружит ли она с главным холостяком страны – актером сериала "Семья по воскресеньям" Тарасом Цымбалюком

Не так давно актриса Екатерина Кузнецова объявила о расставании с экс-возлюбленным, поэтому теперь ее личная жизнь изрядно интересует фанов. В материале Кино 24 узнаете, что сказала актриса об отношениях с Цимбалюком.

Что говорит Екатерина Кузнецова об отношениях с Цимбалюком?

Тарас Цимбалюк сейчас является одним из самых обсуждаемых мужчин в украинском шоубизнесе. Актриса говорит, что они с Тарасом общаются.

Это мой коллега и бро! Я к нему прекрасно отношусь, он имеет классное чувство юмора, замечательный партнер в плане поддержки. Тарас очень открытый, классный, коммуникабельный. Если хотите сфотографироваться – смело подходите, не стесняйтесь. Он сам все сделает (смеется – Кино 24),

– говорит Екатерина.

Романтических отношений между актерами нет, а вот взаимопонимание есть.

Кузнецова призналась, что терпеть не может актеров, которые во время съемок ждут ее последнюю реплику в диалоге, и если она вдруг говорит не те слова, они теряются, потому что ждали другой конец фразы. Она заметила, что Тарас как раз является тем человеком, который умеет импровизировать и подстраиваться, и подчеркнула, что ей с ним было очень просто в работе.

Что известно о разрыве Екатерины Кузнецовой?