Катерина Тишкевич несподівано заступилася за росіян: "Ніколи не буду підтримувати травлю"

Відома українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, що підтримує контакт з деякими акторами з Росії. За її словами, її колеги Анастасія Іванова, Світлана Зельбет та режисер Дмитро Гольдман підтримують і люблять Україну.

Однак не можуть проживати тут та будувати свою кар'єру через негативне ставлення до них через російське громадянство. Катерина Тишкевич розповіла про позицію своїх колег та чому їх підтримує.

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Катерина Тишкевич підтримала своїх друзів із російським паспортом

Тишкевич зазначила, що вона знайома з росіянами, для яких їхнє російське громадянство стало "величезним обтяженням". Українська акторка визнала, що підтримує контакт з акторкою Анастасією Івановою з Росії.

Тишкевич зазначила, що зараз Іванова живе зі своїм сином у Європі, тоді як в Росії її "проклинають". Вона також відзначила, що Іванова "володіє українською мовою краще, ніж багато українців". Тишкевич додала, що її подруга підтримує Україну, тому вона проти образ на тих, хто має таку позицію.

"Коли почалась повномасштабна війна, пам'ятали тільки її червоний паспорт і готові були гнати в шию. І зараз досі готові, на жаль. Я ніколи не буду підтримувати травлю. Травлю моїх друзів, тим паче. Настя живе з дитиною в Європі весь цей час. Вона чомусь не повернулася у Росію, де мала до цього успішну кар'єру. А живе життям біженки в Європі, яке зовсім не зіркове. Росіяни її прокляли за підтримку України, а українці просто за те, що вона народилася у Волгограді. Настя вивчила мову і говорить українською краще за багатьох українців", – зазначила Катерина.

Окрім цього, Тишкевич стала на захист актриси Світлани Зельбет і режисера Дмитра Гольдмана, який здебільшого свої проєкти реалізовував у країні-агресорці.

Тишкевич сказала, що це подружжя, маючи російські паспорти, проживало у Вільнюсі, але зберігали "українську душу". Вони залишили значну кількість нерухомості у Москві й не мають наміру повертатися туди, тому вона закликає не цькувати усіх людей із російським паспортом.

Катерина Тишкевич лікується від важкого головного болю: подробиці

У 2022 році стало відомо про серйозне захворювання Катерини Тишкевич. Українська акторка вже протягом багатьох років страждає від сильних головних болів. За її словами, біль настільки сильна, що вона знову почала приймати антидепресанти.

Однією з можливих версій причини болю є хронічний соматоморфний больовий розлад. На жаль, досі Катерині не вдалося позбутися головного болю, але вона не втрачає надії, що одного дня це відбудеться.