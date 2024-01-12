Потрапила у власне пекло, – Катерина Тишкевич вперше розповіла, як вона опинилася в комі

Ще нещодавно усі рідні та прихильники акторки Катерини Тишкевич вболівали за покращення її стану, адже дівчина знаходилась у реанімації. А вже сьогодні знаменитість вперше вийшла на зв'язок та прокоментувала свій стан в інстаграмі.

Дізнайтесь в матеріалу, що насправді трапилося з акторкою і як вона опинилася під апаратом штучної вентиляції легень у реанімаційному відділенні.

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Катерина Тишкевич розповіла, що з нею трапилось

Катерина пригадала постійний головний біль невідомого походження, який терпіла роками. Вона приглушувала його за допомогою потужних препаратів. До повномасштабної війни усе виглядало нормально, ліки справлялися, і тому Катерина продовжувала своє повсякденне життя й роботу.

Я потрапила у власне пекло і в особисту війну з головним болем. Вона й досі триває. Коли пігулки не працюють, у тебе забирають вихід і ти починаєш бігати й шукати інші. Звісно, всі ці роки я періодично відмовлялася від пігулок, шукала різні методи, але нічого не допомагало,

– зізналась Катерина.

Все розпочалося з добровільної госпіталізації у звичайну психіатричну лікарню. Катерина вирішила, що не може жити повноцінно, і сприймала всі події через цю призму, вважаючи щасливі моменти, як каже акторка "отруєним щастям".

Внаслідок цього акторка спочатку потрапила в місцеву лікарню, де колишня психотерапевтка запропонувала їй ввести ще один антидепресант внутрішньовенно, який впливає на хронічний біль. Згодившись на це, вона вирішила використати цю можливість, вирушила до Одеси та госпіталізувалася.

На третій день відчула, що в мене тахікардія і якась тривожність. Кисть, в якій стояв катетер, почала боліти. Попросила в медсестри його зняти, температура вже була 38,5… Наступного дня мене мама забрала додому, ми подумали, що в мене грип або ковід… Дивувало, що синець на кисті став погіршуватися, а температура була під 40,

– згадує акторка.

Після цього вони викликали швидку, яка доставила Катерину до лікарні. Згідно з її словами, вона погано пам'ятає подальші події, адже її стан погіршувався, і виник сепсис. Інфекція стафілокок потрапила через катетер.

Сепсис б'є по всьому організму, й органи починають відмовляти… Я сама не тримала тиск, а потім уже й дихати сама не могла… Тому ШВЛ і кома,

– додала Тишкевич.

Акторка зауважила, що лікарі доклали всіх можливих зусиль, ретельно виконуючи свою роботу, але навіть вони не мали впевненості, чи вдасться її врятувати. На щастя, зараз Катерина відновлюється і висловлює подяку всім, хто виявляв підтримку, молився та здійснював благодійні внески на її лікування.

10 грудня стало відомо, що Катерина Тишкевич в комі

Десять днів медики витягали акторку з критичного стану. До порятунку долучилось багато людей, хто чим міг: донатами, молитвами, підтримкою. Поруч з Катериною завжди була її мама та коханий чоловік, Валентин Томусяк. Підтримала Тишкевич також акторська спільнота, зокрема, Ольга Сумська, яка закликала не бути байдужими до ситуації Катерини.

На щастя, Катерина Тишкевич зараз проходить реабілітацію. Тому ситуація уже значно обнадійливіша.