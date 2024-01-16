Важкохвора українська акторка Катерина Тишкевич зізналася, чи планує народжувати дитину

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка у грудні провела 10 днів у реанімації, продовжує боротьбу з невиліковною хворобою, яка супроводжується важкими головними болями. Багато шанувальників і навіть фахівців рекомендували акторці розглянути можливість вагітності.

За їхнім переконанням, гормональні зміни під час вагітності можуть сприяти стабілізації її стану. Дізнайтесь, що сказала Катерина Тишкевич про народження дитини.

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Катерина Тишкевич розповіла чи планують дитину з чоловіком

Вона зізналася, що теж цікавилася щодо ідеї планування вагітності. Однак наразі разом з чоловіком вони відкидають думку про виношування першої дитини, оскільки акторка регулярно приймає потужні препарати, необхідні для підтримки її стану.

Ми дуже давно вже хочемо дитину. Але через моє постійне вживання препаратів ми цього не робимо. І деякі спеціалісти вважають, що це дійсно шанс на одужання. Але у відсотках – це 20%, що спрацює, а 80% – погіршить ситуацію. Бо ми не викреслюємо ще й післяпологову депресію. Це ризиковано,

– поділилась Катерина.

Вона додала, що у випадку вагітності вона не зможе приймати ті ліки, які раніше полегшували її стан.

Акторка поділилася іншим методом, який, за її словами, може допомогти в боротьбі з хворобою – електрошокова терапія. Однак вона зауважила, що це може призвести до ще серйозніших наслідків.

Насправді у мене два виходи: або електрошокова терапія, з якої можна вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти. Я залишаю це на крайній варіант. Або спробувати завагітніти. А якщо ні? А мені вже не можна буде приймати те, чим я хоч трошки це (головні болі – 24 Канал) пригнічую. А я так не зможу,

– зізналась Тишкевич.

Інтерв'ю Катерини Тишкевич: дивіться відео онлайн

Катерина Тишкевич була в реанімації 10 днів: що сталося

Акторка опинилася у реанімації через сепсис, який викликав стафілокок. Цей мікроб потрапив у кров зірки через погано оброблену шкіру під час встановлення катетера в психіатричній лікарні, куди артистка прийшла добровільно.

Рука Катерини сильно набрякла і призводила до сильних болів, а також викликала високу температуру, яку не вдалося знизити протягом кількох днів. Це все призвело до реанімації та коми.