Де зараз Катерина Тишкевич: як виглядає тяжкохвора акторка та що відомо про її стан

Катерина Тишкевич знімалася у таких стрічках, як "Жіночий лікар", "Швидка допомога", у 2015 році зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник" та інших. На певний період часу вона зникла із соціальних мереж і перестала ділитися подіями свого життя.

Проте, нещодавно дівчина повернулася в інстаграм та поділилася своїм станом, розповідаючи про важку хворобу, з якою вона бореться. Що відомо про самопочуття Катерини та де лікується, читайте в матеріалі.

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Хвороба Катерини Тишкевич

У червні минулого року знаменитість вперше розповіла своїм прихильникам, що вона страждає від загадкової хвороби, яку лікарі не могли діагностувати довгий період часу. Одним з головних симптомів був сильний головний біль, що виникав раптово і не припинявся. Після розповіді про цю проблему, вона також активно ділилася інформацією про методи лікування. Зокрема, вона зазначала, що приймала понад 15 таблеток щодня, і це призводило до неприємних побічних ефектів. У зв'язку з цим Тишкевич розглядала інші варіанти лікування для поліпшення свого стану.

Остаточного діагнозу немає. За 8 років обстежень в Україні його так і не змогли поставити. Головний симптом – це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими,

– поділилась Катерина.

Акторка шукала клініку за кордоном, де їй зможуть допомогти. Так Катерина обирала між лікуванням в Німеччині, Данії та Італії. Навіть відкривала збір суми в розмірі понад 11 000 євро, аби мати змогу отримати експертне лікування за кордоном. Утім, врешті склалось так, що Тишкевич погодилась на експериментальне лікування на Батьківщині.

В Україні Катерині Тишкевич поставили діагноз

Соматоморфний головний біль, викликаний функціональною травмою мозку. За словами акторки, хвороба виникла через порушення біохімії у мозку після пологової травми. У дитинстві їй поставили діагноз ДЦП, який тривалий час не проявлявся, проте після 20 років наслідки почали з'являтися.



Катерина Тишкевич / Фото з інстаграм акторки

Після встановлення діагнозу акторка почала приймати ліки, виконувати лікувальну фізкультуру та проходити курс психологічної терапії. Кошти, які вона раніше зібрала для лікування в Німеччині, були спрямовані на допомогу армії, хворим дітям і безпритульним тваринам. Через деякий час зірка українських фільмів і серіалів вирішила все ж таки поїхати на лікування за кордон.

Перебуваючи в Індонезії, у соцмережах Катерина розповідала, що вчиться приймати власний стан та жити без ліків, медитувати та намагатись розслаблятися.

Не перестаю вірити, що одного ранку прокинуся зі свіжою і світлою головою. Роблю для цього багато чого,

– коментувала той період життя Катерина.

Катерина Тишкевич повернулась в Україну

У жовтні публікації в інстаграм акторки дали зрозуміти, що вона повернулась додому. Зізнається, що продовжує займатись з психологом для покращення свого стану.

Психолог сказала витягати себе гуляти щодня, щоб перемикати увагу з голови на зовнішній світ, бо є дуже сильна фіксація…що не дивно, бо голова не ок вже 10 місяців. Неймовірно вдячна своєму чоловіку за те, що він витримує всі мої непрості стани, підтримує і вірить в моє зцілення. Без нього я б точно вже відʼїхала в інші світи…

– написала Тишкевич.

Щодо свого лікування, Тишкевич розповідала у своєму інстаграм. Вона сповістила, що знову перейшла на медикаментозне лікування, але значущих покращень поки не відбулося, лише виникли певні побічні ефекти.

Я жива, але все ще не дуже здорова. Повернулась до медикаментозної терапії та психотерапії. Шукаємо схему препаратів, що працює. Поки, окрім побічних дій, успіху не маємо. Віримо в найкраще,

– поділилась Катерина.