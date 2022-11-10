"Потрібні грошики": Катерина Тишкевич вимушена поїхати з будинку, який придбала перед війною

Актриса Катерина Тишкевич, яка понад 8 років бореться з сильним головним болем, хоче виїхати з України на зиму. Для цього їй потрібні гроші.

Чоловік зірки "Ніщо не трапляється двічі" Валентин Томусяк працює в інституті, але, за словами Катерини, його заробітку не вистачить. Тому пара прийняла рішення здати в оренду будинок, який придбали перед повномасштабним вторгненням.

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Катерина Тишкевич здала в оренду будинок, в якому мешкає від початку війни

Повномасштабна війна внесла багато корективів у життя українців. А хвороба Катерини Тишкевич завдала чимало клопоту самій зірці. Понад 4 місяці акторка переживала гострий стан своєї хвороби й провела у лікарнях, шукаючи діагноз і відповідне лікування. Зараз вона вживає токсичні пігулки, які допомагають. Щоб відійти від стресу, зірка вирішила поїхати у теплі краї та туди, де спокійніше.

Ми здали наш будиночок в оренду. Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валіка в інституті ніяк не вивезе мою поїздку, то було прийняте рішення поки виїхати зі своєї тільки нещодавно придбаної домівки,

– написала Катерина.

Чоловік, за словами Катерини, тимчасово переселиться у квартиру, а вона поїде відновлювати свій моральний стан у тепло. Катерина розказала, що вже знайшла орендарів, які виявилися добрими, цікавими та інтелігентними людьми. Вона зазначила: "Вони дуже хочуть лишити Франіка (домашнього улюбленця пари, – 24 канал) у домі. Нам здається, що то зрада. Хоча Франчєско любить цілими днями гуляти вулицею, а потім припертися з брудними лапками й страждати, поки ми їх миємо. Кажуть, що коти більше звикають до місця, ніж до хазяїв, але я в це не особливо вірю. Подивимося".

Катерину підтримала українська зірка Ольга Сумська, яка в коментарях написала: "Катю, сонечко, підтримаємо всім серцем!". До свого допису актриса прикріпила світлину, яку зробила на нещодавній фотосесії.



Катерини Тишкевич / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич

Нещодавно в інтерв’ю Аліні Доротюк Катерина розповіла про свою хворобу та описала шлях боротьби з нею. Вона сказала, що лікарі назвали діагноз, але все ще сумніваються, чи це справді так: "Діагноз звучить так: соматоморфний головний біль, функціональний уламок мозку. Біохімія в мозку порушена. Причиною може бути нервовий розлад, або родова травма, через яку в мене при народженні стояв діагноз ДЦП. Тоді вже не було все добре в мозку. А потім ще й отримала три струси".

Як відомо, головний біль виник у 20 років. "Зараз мені 28. 8 років я вже страждаю на ці головні болі. Це не просто мігрень, чи якісь напади, це хронічний біль, який починається і може тривати місяцями, роками, поки я не починаю глушити його великою кількістю пігулок і антидепресантами. (...) Але вони сильно токсичні, я набираю багато ваги, це заважає професії", – зізналася зірка.