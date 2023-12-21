Врятували: Катерина Тишкевич повертається додому після важкого стану в реанімації

Українська акторка, Катерина Тишкевич, тиждень перебувала у реанімації через сепсис, який несподівано виявили у дівчини. Лікарі боролися за її життя і не даремно, оскільки вже сьогодні з'явились втішні новини.

Зокрема, нарешті акторка повідомила про те, що її виписують. Тишкевич подякувала за підтримку та допомогу усім небайдужим, а також лікарям, які піклувались про неї у відділенні інтенсивної терапії.

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Катерину Тишкевич виписали з лікарні

Про це акторка повідомила у своєму інстаграмі. Вона зазначила, що лікарі, які опікувались нею там – справжні герої, оскільки врятували їй життя. Окрім того, Тишкевич подякувала усім за підтримку та усі теплі слова, молитви та думки.



Катерина Тишкевич / Скриншот

Чимало добрих людей долучилось до порятунку улюбленої української акторки. Зокрема, родина Катерини відкривала збір, адже лікування виявилось надзвичайно коштовним. До фінансової підтримки долучились не лише прихильники Тишкевич, а й акторська спільнота, яка також дуже підтримує свою колегу у боротьбі зі життя.

Катерина Тишкевич боролась за життя в реанімації: що сталося

10 грудня Валентин Томусяк, чоловік акторки, повідомив, що у Катерини Тишкевич виявили сепсис, і вона перебуває в реанімації. На цю мить стан пацієнтки виявляє позитивну динаміку. Що саме призвело до сепсису – важко визначити, утім важливо, що акторка уже прийшла до тями.

Раніше обранець Катерини писав про те, що фізичний стан його дружини покращується, однак, емоційно Катерині все ще дуже важко. Але вже зараз ми бачимо усміхнену Катерину Тишкевич, яка краще себе почуває і ділиться цим зі своїми прихильниками.