Серіал "Кава з кардамоном" підкорив серця українців ще у 2021 році. Перший сезон був знятий за мотивами роману української письменниці Наталії Гурницької.

Однак за словами творців серіалу, другий сезон буде оригінальним баченням команди, а не продовженням роману. У матеріалі Кіно 24 покажемо трейлер нового сезону.

Вийшов трейлер 2 сезону "Кави з кардамоном": що показали у ролику?

23 серпня 2025 року вийшов перший трейлер 2 сезону серіалу "Кава з кардамоном". Відомо, що новий сезон матиме назву "Кава з кардамоном. Сила землі". Уже сама назва є промовистою, оскільки, за словами кінотворців, в цих епізодах сюжет буде зосереджений не просто навколо романтичної лінії, а навколо боротьби головної героїні за свою землю та домівку.

За словами Олени Лавренюк, її Анна буде вже зовсім іншою: впевненою в собі, сильною, тією, яка готова боротися за своїх дітей, землю та за себе саму. Вона вже не тендітна дівчинка, яку вивезли із Жовкви до Львова, а жінка, яка готова брати все у свої руки.

У другому сезоні серіалу зіграє Олена Лавренюк, "ґазда українських сердець" Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Надія Хільська та інші блискучі українські артисти.

Прем'єра нових епізодів відбудеться восени 2025 року, однак конкретної дати кінотворці наразі не називали. Довгоочікуваний 2 сезон налічуватиме 8 епізодів.