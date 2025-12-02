Які ролі зіграли нові актори блискучого 2 сезону "Кави з кардамоном"

1 грудня 2025 року відбулась найочікуваніша серіальна прем'єра 2025 року. Український серіал "Кава з кардамоном. Сила землі" нарешті побачив світ.

На екрані з'явились улюблені персонажі, а також абсолютно нові обличчя. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які ролі у серіалі втілили нові актори.

Дивіться також У мережі віруситься гостросюжетна мелодрама, яку варто подивитись ввечері

Які ролі у "Каві з кардамоном" зіграли нові актори 2 сезону?

Іван Довженко – Войцех

Справжнім серіальним відкриттям другого сезону став молодий український актор Іван Довженко. Він втілив роль Войцеха – сина покійного чоловіка Анни, Адама, та його колишньої дружини.

Після смерті батька Анна опікувалася його дітьми від попереднього шлюбу. Однак якщо Люцинка щиро полюбила Анну та почала називати її мамою, то Войцех до останнього ненавидів цю жінку й вважав її винною в усьому, що сталося з їхньою сім'єю.

Надія Хільська – Патрісія

Надія Хільська також стала ключовим персонажем у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном". Вона втілила роль колежанки Анни, на ім'я Патрісія. Спершу єдине, що цікавило цю жінку, – це видати Анну заміж за свого рідного брата. Однак наприкінці серіалу все, чого прагне Патрісія, – аби Анна залишилася живою та щасливою.

Крім того, Патрісія нарешті згадує і про своє особисте життя. Вона була настільки заклопотаною долею інших, що забула про власне щастя. У кінці серіалу Патрісія розкривається як дуже глибокий і важливий персонаж, адже вона нарешті визнає, що її брат – не та людина, якою він себе видає.

Олексій Гнатковський – Стефан Терлецький

Олексій Гнатковський – справжня харизма другого сезону серіалу "Кава з кардамоном". Він втілив роль Стефана Терлецького.

Здавалося б, цей холодний чоловік думає лише про себе та власні амбіції. Однак насправді він дбає про майбутнє України та її перспективи. Крім того, попри свій гострий язик і відсутність витончених манер, притаманних панству того часу, він насамперед є людиною, яка вміє любити. А що найголовніше – кохати по-щирому.

Олександр Кобзар – Павел Крушевський

Олександр Кобзар у другому сезоні "Кави з кардамоном" зіграв роль Павла Крушевського. Він настільки глибоко втілив свого персонажа, що йому просто неможливо не повірити навіть через екран.

Здавалося б, цей чоловік має неймовірні манери та особливий підхід до жінки. Він готовий вирішувати її проблеми, дарувати дорогі коштовності та забезпечувати її. Однак насправді його персонаж думає лише про свої політичні амбіції. А бажання завоювати жінку – це не що інше, як його особисте рішення. У цьому немає глибини й немає кохання.

Олена Хохлаткіна – Клавдія

Олена Хохлаткіна зіграла в другому сезоні "Кави з кардамоном" дуже особливу роль. Вона постала в образі особистої гувернантки Анни, на ім'я Клавдія. Вона присвятила своє життя тому, щоб допомагати герцогині та завжди бути на її боці. Клавдія неодноразово допомагала Анні у скрутних ситуаціях.

Вона вміє розрадити, вислухати й дати пораду.