5 найкращих ролей Кеті Бейтс, яка заявила про завершення акторської кар'єри

Американська акторка Кеті Бейтс є володаркою багатьох престижних кінопремій та зіркою культових фільмів, що стали класикою. Її успішна кар'єра тривала близько 50 років, – за цей час вона довела, що є однією з найталановитіших акторок.

Нещодавно 76-річна Кеті Бейтс заявила, що завершує свою кінокар'єру. Вона хоче відпочити від роботи та просто "жити це життя". Кіно 24 вирішив пригадати найкращі ролі оскароносної акторки.

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"Мізері"

Дівчина-фанатка Енні Вілкс рятує улюбленого письменника від заметілі. Вона прихистила його вдома. Енні змушує чоловіка продовжити серію романів: спершу по-доброму, а потім показує всю свою агресію та жорстокість.

Драматичний трилер залишиться в біографії Кеті Бейтс як найвизначніша її робота, навіть після багатьох років. Акторка бездоганно поєднала дитячу невинність з невблаганною жорстокістю. Енні Вілкс стала однією з найяскравіших лиходіїв у кіно.



Кеті Бейтс у кіно / Кадр з фільму

"Долорес Клейборн"

Репортерка вирушає у маленьке містечко. Там заарештували її матір – жінку звинувачують у вбивстві літньої жінки, у якої вона працювала домогосподаркою.

Долорес Клейборн – це одна з найкращих ролей акторки, де вона на повну показала свої вміння і талант. До того ж це улюблений фільм самої Кеті Бейтс.



Кеті Бейтс у кіно / Кадр з фільму

"Смажені зелені помідори"

Комедійна драма розповідає історію домогосподарки, яка незадоволена своїм життям. Вона починає товаришувати з жінкою в будинку для літніх людей й захоплюється розповідями, які та розповідає про своє життя.

Кеті Бейтс у цьому теплому і душевному фільмі постала в образі Евелін Кауч – головної героїні.



Кеті Бейтс у кіно / Кадр з фільму

"Ти тут, Боже? Це я, Маргарет"

Події розгортаються у 70-х, де 11-річна Маргарет та її сім'я переїжджають з Манхеттену до передмістя Нью-Джерсі. Її виховують без знань про релігію, тож дівчина сама намагається дізнатись відповіді на свої запитання у Бога. Маргарет організовує секретний клуб, поки її мати адаптується до нових обставин.

Бейтс грає бабусю Сільвію, але любить свою онуку, але занадто втручається у її виховання.



Кеті Бейтс у кіно / Кадр з фільму

"Про Шмідта"

Агента страхової компанії Шмідта відправили на пенсію. Він роздумує про своє життя і ставить собі запитання: чи зміг він досягти своїх мрій та реалізуватися у всіх сферах. Донька з ним не спілкується, до того ж вона готується вийти заміж за чоловіка, якого Шмідт не схвалює.

Кеті Бейтс енергійно зіграла літню, але вільну Роберту Герцель, – за цю роль вона отримала третю номінацію на Оскар.



Кеті Бейтс у кіно / Кадр з фільму

Кеті Бейтс – одна з найкращих і найталановитіших акторок Голлівуду свого покоління. Перегляньте ці стрічки, щоб самостійно у цьому переконатися.