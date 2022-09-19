Кейт Вінслет забрали до лікарні прямо зі знімального майданчика: що трапилося

Акторка Кейт Вінслет на знімальному майданчику історичної драми "Лі" травмувала ногу. Зараз вона перебуває у лікарні.

На щастя, з Кейт Вінслет все добре. Наступного тижня вона продовжить зйоки у Хорватії.

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Кейт Вінслет потрапила до лікарні – що відомо

Під час зйомок нового проєкту, стався нещасний випадок. "Кейт послизнулася і була доставлена до лікарні, — заявила її команда. Зараз з нею все гаразд, вона далі зніматиметься, як планувалося".

Видання Daily Mail повідомляє, що актриса втратила рівновагу та впала. Унаслідок інциденту, вона отримала травму ноги. Команда проєкту одразу на це відреагувала і відвезла її до лікарні Дубровника, там її оглянули лікарі.

Кейт Вінслет травмувалася на зйомках фільму: дивіться відео

46-річна володарка Оскара зіграє фотографиню Лі Міллер у фільмі, присвяченому її життю, зокрема її роботі військовим кореспондентом Vogue під час Другої світової війни. Окрім Кейт Вінслет, до акторського складу фільму режисерки Еллен Курас увійшли:

Маріон Котіяр;

Джуд Лоу;

Андреа Райзборо;

Джош О'Коннор.

Вінслет також зіграла роль у майбутньому фільмі "Аватар: Шлях води" та зовсім недавно була помічена в серіалі HBO "Мейр із Істтауна", за який минулого року вона отримала премію Еммі. Нещодавні роботи у фільмах включають "Амоніт", "Колесо чудес" та "Гора між нами". Ролі у стрічках "Розум і почуття" (1995 рік), "Титанік" (1997 рік) та "Читець" (2008 рік) зробили її зіркою.

Під час інтерв'ю 2017 року для подкасту THR Awards Chatter семиразова номінантка на Оскар сказала, що радість, яку вона відчуває в ролі акторки не зменшилася з роками: "Я люблю це ще більше, ніж будь-коли".