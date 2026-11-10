Ще до "Гострих картузів" і "Оскара": як Кілліан Мерфі виглядав у дитинстві

Складно уявити Томаса Шелбі без його фірмового похмурого погляду, цигарки та кепки. Але колись Кілліан Мерфі був звичайним хлопчиком, який ще не підозрював, що одного дня стане голлівудською зіркою й отримає "Оскар".

Як повідомляє 24 Канал, син актора Аран запостив рідкісне дитяче фото 50-річного Кілліана Мерфі, відомого за серіалом "Гострі картузи" та фільмом "Оппенгеймер". На архівному знімку майбутній актор позує на руках у свого батька Брендана. І хоча до образу суворого Томаса Шелбі тоді було ще далеко, його характерний погляд уже можна впізнати.

Яким було дитинство Кілліана Мерфі

Майбутній актор народився 25 травня 1976 року в ірландському місті Корк. Він виріс у передмісті Баллінтемпл у звичайній родині, де освіта була справою сімейною.

Його мати викладала французьку мову, а батько працював у департаменті освіти Ірландії. Дідусь, тітки та дядьки Кілліана також були педагогами. Сам Мерфі – найстарший із чотирьох дітей.

У дитинстві майбутній актор був далеко не таким стриманим, як його знаменитий Томас Шелбі. Він зізнавався, що любив бешкетувати й нерідко мав проблеми з дисципліною у школі.

Навчався Мерфі в католицькому коледжі Presentation Brothers College, де особливу увагу приділяли навчанню та спорту. Однак хлопця значно більше цікавила музика.

Уже в 10 років він почав писати пісні, а згодом разом із молодшим братом Пайді створив гурт The Sons of Mr. Greengenes. Музиканти навіть отримали пропозицію підписати контракт із лейблом Acid Jazz, але відмовилися.

Під тиском батьків Кілліан вступив на юридичний факультет Університетського коледжу Корка. Щоправда, кар'єра адвоката його зовсім не приваблювала. Зрештою він залишив навчання та захопився театром.

У 1996 році 20-річний Мерфі отримав роль у виставі "Дискосвині". Саме вона стала початком його акторської кар'єри.

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