Оголосили переможців премії "Кіноколо": який фільм отримав найбільшу кількість нагород
- У кінотеатрі "Жовтень" відбулась церемонія нагородження восьмої Національної премії кінокритиків "Кіноколо", де відзначили досягнення українського кінематографа в 11 номінаціях.
- Фільм "Ти – космос" отримав найбільшу кількість нагород. Він переміг у категоріях "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Відкриття року", "Найкращий актор" і "Найкращий сценарій".
У суботу, 29 листопада, у кінотеатрі "Жовтень" відбулась церемонія нагородження восьмої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України відзначили досягнення українського кінематографа і діячів кіноіндустрії в 11 номінаціях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кіноколо". Найбільшу кількість нагород отримав фільм "Ти – космос".
Список переможців премії "Кіноколо"
- Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ти – космос", режисер Павло Остріков
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Життя починається", режисер Олексій Тараненко
- Найкращий повнометражний документальний фільм – "2000 метрів до Авдіївки", режисер Мстислав Чернов
- Найкращий короткометражний документальний фільм – "Як пройшли мої літні канікули?", режисер Антоніо Лукіч
- Найкращий анімаційний фільм – "Київський торт", режисер Микита Лиськов
- Відкриття року – Павло Остріков, "Ти – космос"
- Найкраща режисура – Мстислав Чернов, "2000 метрів до Авдіївки"
- Найкращий актор – Володимир Кравчук, "Ти – космос"
- Найкраща акторка – Анастасія Пустовіт, "Наш дім у вогні"
- Найкращий сценарій фільму – Павло Остріков, "Ти – космос"
- За досягнення – Володимир Прилуцький, Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію "Архів у війні"
Комітет премії складався з 60 експертів. Вони оцінили 228 кінотворів і 11 робіт, поданих у категорію "За досягнення". Голосування відбувалося у 2 етапи: спершу сформували список номінантів, а потім експерти обирати переможців.
Що відомо про премію "Кіноколо"?
У 2018 році Спілка кінокритиків України, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" і кінокомпанія "Артхаус трафік" заснували премію "Кіноколо".
Церемонія нагородження перших лауреатів премії відбулась 26 жовтня 2018 року на відкритті кінофестивалю "Київський тиждень критики" у кінотеатрі "Жовтень".
Торік найбільшу кількість нагород отримала стрічка "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва з Віктором Ждановим і Володимиром Ямненком у головних ролях. Вона здобула перемогу у трьох категоріях: "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий актор".