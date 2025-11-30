Оголосили переможців премії "Кіноколо": який фільм отримав найбільшу кількість нагород

У суботу, 29 листопада, у кінотеатрі "Жовтень" відбулась церемонія нагородження восьмої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України відзначили досягнення українського кінематографа і діячів кіноіндустрії в 11 номінаціях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кіноколо". Найбільшу кількість нагород отримав фільм "Ти – космос".

Не пропустіть Його можна подивитися на Netflix: фільм про Назарія Яремчука, від якого в захваті українці

Список переможців премії "Кіноколо"

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ти – космос", режисер Павло Остріков

– "Ти – космос", режисер Павло Остріков Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Життя починається", режисер Олексій Тараненко

– "Життя починається", режисер Олексій Тараненко Найкращий повнометражний документальний фільм – "2000 метрів до Авдіївки", режисер Мстислав Чернов

– "2000 метрів до Авдіївки", режисер Мстислав Чернов Найкращий короткометражний документальний фільм – "Як пройшли мої літні канікули?", режисер Антоніо Лукіч

– "Як пройшли мої літні канікули?", режисер Антоніо Лукіч Найкращий анімаційний фільм – "Київський торт", режисер Микита Лиськов

– "Київський торт", режисер Микита Лиськов Відкриття року – Павло Остріков, "Ти – космос"

– Павло Остріков, "Ти – космос" Найкраща режисура – Мстислав Чернов, "2000 метрів до Авдіївки"

– Мстислав Чернов, "2000 метрів до Авдіївки" Найкращий актор – Володимир Кравчук, "Ти – космос"

– Володимир Кравчук, "Ти – космос" Найкраща акторка – Анастасія Пустовіт, "Наш дім у вогні"

– Анастасія Пустовіт, "Наш дім у вогні" Найкращий сценарій фільму – Павло Остріков, "Ти – космос"

– Павло Остріков, "Ти – космос" За досягнення – Володимир Прилуцький, Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію "Архів у війні"

Комітет премії складався з 60 експертів. Вони оцінили 228 кінотворів і 11 робіт, поданих у категорію "За досягнення". Голосування відбувалося у 2 етапи: спершу сформували список номінантів, а потім експерти обирати переможців.

Що відомо про премію "Кіноколо"?