Объявили победителей премии "Киноколо": какой фильм получил наибольшее количество наград

В субботу, 29 ноября, в кинотеатре "Жовтень" состоялась церемония награждения восьмой Национальной премии кинокритиков "Киноколо". От имени сообщества кинокритиков, киножурналистов и киноведов Украины отметили достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии в 11 номинациях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киноколо". Наибольшее количество наград получил фильм "Ты – космос".

Список победителей премии "Киноколо"

Лучший полнометражный игровой фильм – "Ты – космос", режиссер Павел Остриков

– "Ты – космос", режиссер Павел Остриков Лучший короткометражный игровой фильм – "Жизнь начинается", режиссер Алексей Тараненко

– "Жизнь начинается", режиссер Алексей Тараненко Лучший полнометражный документальный фильм – "2000 метров до Авдеевки", режиссер Мстислав Чернов

– "2000 метров до Авдеевки", режиссер Мстислав Чернов Лучший короткометражный документальный фильм – "Как прошли мои летние каникулы?", режиссер Антонио Лукич

– "Как прошли мои летние каникулы?", режиссер Антонио Лукич Лучший анимационный фильм – "Киевский торт", режиссер Никита Лыськов

– "Киевский торт", режиссер Никита Лыськов Открытие года – Павел Остриков, "Ты – космос"

– Павел Остриков, "Ты – космос" Лучшая режиссура – Мстислав Чернов, "2000 метров до Авдеевки"

– Мстислав Чернов, "2000 метров до Авдеевки" Лучший актер – Владимир Кравчук, "Ты – космос"

– Владимир Кравчук, "Ты – космос" Лучшая актриса – Анастасия Пустовит, "Наш дом в огне"

– Анастасия Пустовит, "Наш дом в огне" Лучший сценарий фильма – Павел Остриков, "Ты – космос"

– Павел Остриков, "Ты – космос" За достижения – Владимир Прилуцкий, Алик Дарман за исследование киноархива студенческих фильмов КНУТКиТ имени Ивана Карпенко-Карого и нахождение архивных фильмов 1930-х, за видеоинсталляцию "Архив в войне"

Комитет премии состоял из 60 экспертов. Они оценили 228 кинопроизведений и 11 работ, представленных в категорию "За достижения". Голосование проходило в 2 этапа: сначала сформировали список номинантов, а потом эксперты выбирали победителей.

Что известно о премии "Киноколо"?