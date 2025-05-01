Фільм жахів став реальністю: у кінотеатрі обвалилася стеля просто під час сеансу

Вона вже розповіла журналістам, як все було. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на The Economic Times.

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Інцидент трапився 19 травня у кінотеатрі Ocho в місті Ла-Плата. Під час вечірнього показу, на якому були присутні близько 40 людей, частина стелі раптово впала на глядачів.

Під час показу фільму "Пункт призначення" в аргентинському кінотеатрі на глядачів обвалилася стеля: дивіться відео онлайн

Серед травмованих – Фіамма Вільяверде, яка прийшла на фільм разом зі своєю донькою та подругою.

Спершу ми подумали, що це елемент фільму, настільки були занурені в атмосферу. Мене врятувало те, що я трохи спиралася на підлокітник, тому уламки не зачепили голову,

– розповіла постраждала, яка у той день до того ж відзначала день народження.

Жінка отримала травми плеча, спини, коліна та щиколотки. Вона вже звернулася до адвоката та планує подати офіційну скаргу на кінотеатр.

Для довідки! За даними місцевих ЗМІ, причиною інциденту могли стати сильні зливи, що тривали в регіоні останні дні.

Що відомо про фільм "Пункт призначення: Родове прокляття"

Це шоста частина відомої франшизи. У центрі сюжету – студентка Стефані, яка кожну ніч бачить тривожні сни про загибель своєї родини. Повернувшись до рідного міста, вона шукає способи уникнути трагедії, що наближається.

Прем'єра стрічки відбулася 15 травня, і вона вже отримала позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про 9 головних фільмів травня.