26 травня, 14:50
Фільм жахів став реальністю: у кінотеатрі обвалилася стеля просто під час сеансу
Основні тези
- В Аргентині під час показу фільму "Пункт призначення" у кінотеатрі обвалилася стеля, постраждали кілька людей.
- Серед них жінка, яка відвідувала сеанс із дитиною. Вона поділилася деталями інциденту з журналістами.
В Аргентині під час показу нової частини культового фільму жахів "Пункт призначення" на глядачів обвалилася стеля. Кілька людей постраждали, зокрема жінка, яка відвідувала сеанс із дитиною.
Вона вже розповіла журналістам, як все було. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на The Economic Times.
Цікаво Отримала "Золоту Дзиґу" та зіграла кохану Довбуша: де зараз акторка Дарія Плахтій