Кінотеатри поки не відновлюватимуть роботу

В Україні з 1 квітня не відновлюватимуть роботу кінотеатри. Наразі неможливо забезпечити техніку безпеки.

Якщо є бомбосховища, укриття, тоді це можливо, розповів міністр культури Олександр Ткаченко. Однак поки що не розглядають таку можливість.

Важливо Ткаченко розповів, коли в Україні відновиться робота закладів культури й мистецтв

Театри працюють

Міністр зазначив, що цей "експеримент вже в активній фазі на заході України". Театральні вистави є в Івано-Франківському театрі. Невдовзі вони будуть в Києві, Одесі та Львові.

Крім того, вистави у бомбосховищах Харкова. Раніше повідомляли, що з 1 квітня в Україні поступово відчинятимуться заклади культури та мистецтва, зокрема, театри, опери та концертні зали. Кожен заклад культури працюватиме за власним графіком.

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