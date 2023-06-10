Відомий російський актор виправдався за пост українською мовою: "Це не був політичний жест"

Зірка серіалу "Тетянин день", російський актор Кирило Сафонов, нещодавно опублікував пост українською мовою. Його захейтили росіяни, після чого він вирішив пояснити, чому так написав.

У соцмережі Кирило написав куплет з пісні "Я так хочу" гурту "Океан Ельзи". До допису прикріпив світлину свого сина Леона, якому виповнилося 4 роки, передає 24 Канал.

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Кирило Сафонов виправдався за пост українською мовою

Росіяни засудили зірку і попросили не повертатися до Росії. Після короткого періоду мовчання артист пояснив цю публікацію.

Люди надають цьому більше значення, ніж надавав я. Просто побачив гарну картинку. Ми з сім’єю сиділи в японському ресторані, де вся стеля була вставлена ​​кулями. Син зацікавився та потягнувся до цих іграшок. Такий був момент любові. Це не був політичний жест. Це момент кохання, який я зафіксував,

– поділився він в розмові з російськими ЗМІ.

Українці ще тоді вважали таку "підтримку" актора лицемірною. Як тепер бачимо, про російську-українську війну актор не сказав жодного слова.

Кирило Сафонов заговорив українською / Скриншот допису

24 лютого Кирило Сафонов опублікував відео на своїй сторінці в інстаграмі, де поділився уривком з балету "Лебедине озеро", який в СРСР та Росії став символом початку труднощів. Крім того, зірка серіалу "Тетянин день" написав пост, у якому закликав припинити війну. Також відомо, що під час війни Сафонов разом з дружиною Олександрою Савельєвою та сином Леоном емігрував до Ізраїлю, де він має своє житло.

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Кирило Сафонов – російський та ізраїльський актор театру, кіно і дубляжу. Знімався у таких фільмах та серіалах: