Голлівуд та європейське кіно у Києві: які фільми та серіали знімали в мальовничій столиці

До Дня Києва редакція Кіно 24 підготувала тематичну підбірку фільмів та серіалів. В цих картинах ви зможете впізнати знайомі краєвиди столиці України.

Ні для кого вже не секрет, що вулиці та пейзажі Києва стали привабливим знімальним майданчиком для відомих режисерів. Наприклад, навіть Том Круз приїжджав до Києва, щоб приміряти локації свого наступного фільму із франшизи "Місія нездійсненна". Добірка сформована на основі голлівудських та європейських фільмів та серіалів, які використали мальовничі пейзажі столиці України.

Цікаво 7 довгоочікуваних кінопрем'єр червня 2021 року

5 фільмів та серіалів, які знімали в Києві

1. Чорнобиль

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 9,4

Оригінальна назва: Chernobyl

Цей телесеріал від HBO очолив рейтинг найкращих серіалів всіх часів. Історія кількасерійного серіалу розповідає про вибух четвертого енергоблоку на Чорнобильській АЕС. Творці картини дуже відповідально поставились до екранізації і навіть перешивали гудзики та погони на костюмах військових, щоб максимально відповідати тому часу. В зв'язку із великими податками, які діють в Україні, для закордонних кіновиробників, 70% матеріалу було знято в Литві. Але головні місця Києва все одно потрапили на екрани: Поділ, Інститут гідробіології, Оболонь, Київська держадміністрація, вулиця Пушкінська та Володимирська.

"Чорнобиль" 2019: дивіться трейлер онлайн

2. Земля майбутнього: Світ за межами

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригінальна назва: Tomorrowland

Картина американського виробництва, режисера та сценариста Бреда Берда. Картина розповідає історію про дівчину Кейсі – головну героїню, яка отримала перепустку в ідеальний світ, без воєн, хвороб та насильства. Щоб передати важливі події історії режисери долучили кадри з подій Революції Гідності 2013-2014 років, які відбувались на Майдані Незалежності.

"Земля майбутнього: Світ за межами" 2015: дивіться трейлер онлайн

3. Останній найманець

Рік: 2021

​Оригінальна назва: The Last Mercenary

Світова прем’єра франкомовного фільму запланована на 2021 рік. Сюжет картини присвячений політичним інтригам на державному рівні, а головну роль, як відомо, у серіалі для Netflix, виконає зірка екшн-фільмів Жан-Клод Ван Дамм. При пошуку локацій у Києві головним фактором була схожість з Парижем – тому зйомки відбувались у готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших місцях міста. Спеціально для зйомок фільму магазин "Сільпо" на вулиці Ярославській 56А перейменували на Votre Marche (фр. "Ваш магазин").

4. Спадок брехні

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 5,0

​Оригінальна назва: Legacy of Lies

Українсько-британський шпигунський трилер режисера Едріена Бола. Зйомки фільму відбувались в Україні та частково у Великій Британії. До фільму увійшли такі локації столиці: вокзал, аеропорт "Бориспіль", бібліотека Вернадського, кладовище старих автобусів, Київський крематорій, Рибальський міст, Батьківщина-мати, Лук’янівська в’язниця. Але це лише частина локацій, які глядач впізнає на екрані.

"Спадок брехні" 2021: дивіться трейлер онлайн

5. Перемир'я

Рік: 1997

Рейтинг IMDb: 6,6

​Оригінальна назва: La Tregua

Драма італійського кінорежисера Франческо Розі була нагороджена премією "Золота пальмова гілка" в Каннах. Сюжет розповідає історію повернення додому італійського єврея з концтабору Освенцима після війни. Фільм заснований на автобіографічному романі Прімо Леві "Пробудження". Зйомки проходили у Вінниці, Львові та Києві.

"Перемир'я" 1997: дивіться трейлер онлайн