Голлівудська класика: 5 найкращих романтичних фільмів про кохання

Золота епоха Голлівуду асоціюється з мюзиклами, вестернами та фільмами у стилі нуар. Однак у ті роки вийшло чимало романтичних фільмів, які вразили глядачів тоді й актуальні навіть сьогодні.

24 Канал зібрав одні з найкращих фільмів часів Старого Голлівуду, що розповідають чарівні історії кохання. Казкова кінцівка, романтика, хімія між акторами – те, що потрібно для вдалого любовного фільму.

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"Касабланка" (1942)

Драма розповідає про американця Ріка, власника нічного клубу в Касабланці. Він повинен прийняти рішення: чи допомагати своїй колишній дівчині та її чоловіку, якого розшукують нацисти, втекти з міста. Це ідеальний романтичний фільм навіть для тих, хто не любить історії кохання. Діалоги з цієї стрічки стали культовими.

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн

"Співаючи під дощем" (1952)

Романтичний мюзикл показує епоху німого кінематографа. Популярний на той час актор Дон Локвуд представляє свій новий фільм та розповідає свою життєву історію. Та коли все переходить у радіомовлення, його доля змінюється. А головною несподіванкою стає кохання. Цей жартівливий шедевр обов'язковий для перегляду – тут і чудова хореографія, пісні й позитив.

"Співаючи під дощем": дивіться трейлер онлайн

"Це сталося якось вночі" (1934)

Заможна спадкоємиця Еллі втікає від владного батька до чоловіка, за якого таємно вийшла заміж. Під час втечі вона зустрічає журналіста Пітера. Попри взаємну неприязнь, вони змушені подорожувати разом і допомагати одне одному. Несподівано між ними виникає симпатія, що переростає у щось більше. Романтична комедія зачаровує хімією між героями.

"Це сталося якось вночі": дивіться трейлер онлайн

"Віднесені вітром" (1939)

Події відбуваються у США у 1861 році, на порозі Громадянської війни. Юна Скарлетт О'Хара тим часом живе щасливе життя. Коли хлопець, в якого вона закохана, одружується з іншою, Скарлетт вирішує теж вийти заміж. Раптом починається війна, що приносить дівчині чимало страждань і трагічних подій. Цей твір вважається класикою романтичного жанру й залишається улюбленим у багатьох.

"Віднесені вітром": дивіться трейлер онлайн

"Сніданок у Тіффані" (1961)

Письменник Пол Варджак, який живе коштом багатої коханки, переїжджає на нову квартиру. Його сусідка – легковажна Голлі Ґолайтлі, яка мріє стати утриманкою, плутає імена і марить крамницею "Tiffany & Co.". Затишний і романтичний фільм отримав кілька номінацій і перемог на Оскар, а персонажка Одрі Гепберн стала культовою в історії кіно.

"Сніданок у Тіффані": дивіться трейлер онлайн