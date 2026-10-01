Це було очікувано, – донька Георгія Дрозда вперше назвала смертельний діагноз батька

Смерть народного артиста України Георгія Дрозда у 2015 році стала важким ударом для українського кінематографа. Через роки його донька, популярна акторка Клавдія Дрозд, вперше відверто поділилася спогадами про тривалу недугу батька, регулярні медичні процедури та момент, який назавжди змінив її життя.

Народний артист України Георгій Дрозд, відомий глядачам за численними ролями у театрі та кіно, пішов із життя в червні 2015 року. Тривалий час шанувальники знали лише про важку недугу митця, однак подробиці родина тримала якомога далі від публічного простору. У великому інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк його донька Клавдія Дрозд розкрила справжню причину трагедії.

Причина смерті Георгія Дрозда

Як розповіла Клавдія, батько мужньо протистояв важкому онкологічному захворюванню – раку крові. Хвороба тривала не один рік і вимагала постійної медичної допомоги та виснажливих поїздок до лікарні. За словами акторки, родина розуміла невтішні прогнози лікарів, оскільки стан артиста поступово погіршувався впродовж довгого часу.

Також Клавдія поділилася спогадами про той нелегкий період.

Він хворів довго. У нього був рак крові. Це було очікувано, очікувана смерть, бо вже протягом п'яти років до цього він їздив на переливання крові. Звісно, що це все одно одна з таких подій, коли ти прокидаєшся тією людиною, якою ти більше ніколи не засинаєш,

– зізналася Дрозд.

Акторка також уточнила дату втрати. Георгій Дрозд помер саме 9 червня, хоча у відкритих інтернет-джерелах часто вказують інший день. Уже за кілька місяців після трагічної події Клавдія успішно склала іспити до театрального інституту, де здобула професію, якою свого часу прославився її батько. Втрата близької людини загартувала характер зірки і змусила подорослішати набагато раніше.

Клавдія Дрозд про свого відомого батька: дивіться відео онлайн

До речі, Клавдія Дрозд також пояснила, чому приховує коханого та не ділиться особистим життям.