Популярний український серіал 2024 року, який розіб'є ваше серце

Якщо ще тільки половина тижня, а ви вже втомилися від важкого робочого процесу, знайдіть час для себе. Увімкніть улюблений серіал і дозвольте собі відпочити.

Якщо ви не знаєте, яку стрічку обрати для перегляду, хорошим варіантом може стати популярний український серіал 2024 року під назвою "Код кохання". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про його сюжет.

Про що серіал "Код кохання"?

Сюжет розгортається навколо талановитої слідчої, на ім'я Вероніка Левченко. Вона дуже принципова й ніколи не здається та не відступає, навіть коли, здавалося б, не має жодних шансів виграти справу.

У неї була нетривала пауза в роботі, і в один момент вона натрапляє на колишнього однокурсника Євгена – спеціаліста з кібербезпеки. Його компанія зазнала потужної хакерської атаки, однак керівництво не збирається залучати поліцію. Тож Вероніка вирішує взяти це розслідування на себе.

"Код кохання": дивіться онлайн анонс серіалу

Вона підключає всі можливі методи та поліцейські ресурси й виходить на слід хакера, IP-адреса якого приводить її до обдарованого кіберзлочинця Андрія Мірошника.

Та не все так просто. Зовсім скоро вона буде змушена працювати разом із ним, аби врятувати власного брата. До того ж між ними зароджується почуття. Та цьому коханню доведеться вистояти перед великою кількістю випробувань.

Які ще українські серіали можна подивитись ввечері?

В Україні стає дедалі більше серіалів, які можна подивитись ввечері. Це кіноісторії з абсолютно різними сюжетними лініями, але вони однаково зможуть вас захопити. Серед таких серіалів:

"Реванш"

"Впізнай мене"

"Кохання та полум'я"

"Ключі від правди"

"Парочка слідчих"

"Шпиталь"

"Прикордонники"

Обирайте стрічку собі для перегляду та дозвольте собі поринути у цікаву серіальну історію вже сьогодні.