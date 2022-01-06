"Кохання як бестселер": романтична комедія з Семом Клафліном вже у кіно

Романтична комедія "Кохання як бестселер" із Семом Клафліном у головній ролі стартує в українському прокаті вже сьогодні – 6 січня 2022 року. Режисеркою проєкту стала Анналін Каль-і-Майор.

Романтичну комедію знімали у Лондоні, Британії, а також у Мексиці – від сучасних мегаполісів до давніх пірамід. Про це нам повідомила пресслужба фільму.

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"Кохання як бестселер": сюжет і трейлер

За сюжетом, молодий британський письменник Генрі опублікував свій перший любовний роман. Однак, він став повним провалом. Згодом його книга стає справжнім бестселером у Мексиці та Генрі відправляють у тур до Латинської Америки. Там на нього чекає справжній натовп фанаток. Поки письменник оговтується від слави, з перекладом його творіння трапилося щось дивне. І відповідальна за це – красуня Марія Родрігез, з якою Генрі змушений мандрувати всією Мексикою.

"Кохання як бестселер" 2022: дивіться трейлер

Актори та ролі романтичної комедії

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Роль Генрі зіграв британець Сем Клафлі, зірка стрічок "З любов’ю, Розі", "До зустрічі з тобою" та "У полоні стихії", а також франшизи "Голодні ігри" та шоу "Гострі козирки". Роль чарівної Марії Родрігез дісталася іспанській акторці Вероніці Ечега. Вона вже отримала творче визнання у рідній країні (а разом з цим й три номінації на премію Гойя), а в англомовному кіно засвітилася у шоу "Фортітьюд" та "Траст".