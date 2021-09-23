Коли чекати на "Фантастичних звірів 3" – назвали дату виходу

Третя частина кіноциклу вийде в кінотеатрах 15 квітня 2022 року і матиме назву "Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора". Про сюжет та акторів – читайте на Kino 24.

Всього заплановано п’ять фільмів франшизи. Попередні два вийшли у 2016 та 2018 роках і мали назву "Фантастичні звірі і де їх шукати" та "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". Режисером картин став Девід Єйтс, а сценарій написала Джоан Роулінг.

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Актори та ролі

У третьому фільмі знялися:

Джуд Лоу в ролі Дамблдора;

Едді Редмейн у ролі Ньюта Скамандера;

Медс Міккельсен в ролі головного лиходія Геллерта Гріндельвальда, якого раніше грав Джонні Депп.

Нагадаємо, щопісля того, як стало відомо про те, що він програв судовий процес, на якому розглядалися його претензії до британського видання The Sun. Сам актор прокоментував, що "поважає рішення студії". Warner Bros. практично відразу ж оголосила про те, що вибере нового актора, який перевтілиться в головного антагоніста.

До слова, Джуд Лоу говорив, що дуже щасливий зіграти майбутнього главу школи чарівництва: "Таке відчуття, що кожен день, коли ми знімаємо ці фільми, це таке благословення. Я відчуваю повагу, тому що всі ці герої займають особливе місце у серцяхлюдей".

Про що розповідає серія фільмів

Створивши "Фантастичних звірів", творці розширили світ Гаррі Поттера, фільми про якого виходили з 2001 по 2011 роки.

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

Перша частина приквела про Гаррі Поттера "Фантастичні тварини і де їх шукати" вийшла у 2016 році. У центрі сюжету – життя за 65 років до "поттеріани". Головний герой – Ньют Скамандер, який займається класифікацією фантастичних істот.

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"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Друга частина зображає події 1927 року, а дія переноситься до Франції і Великобританії. Ключовою фігурою стає Ґелерт Ґріндельвальд (Джонні Депп). Роулінг дуже схвально відгукнулася про гру актора.

"Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора"

Відомо, що події фільму відбуватимуться під час Другої світової війни. Так, герої картини змагатимуться зі злом на тлі військових подій. Фанатам історій про Гаррі Поттера покажуть молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явиться Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.

Я можу сказати, що прочитав сценарій, і це дуже схоже на відчуття від першого фільму, який я вважаю чудовим. Історія веде до масштабної битви на тлі Другої світової війни, так що ви можете просто уявити собі, що настають епічні батальні сцени,

– поділився Ден Фоглер.

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Зйомки фільму "Фантастичні звірі 3" були заплановані на весну 2020 року, однак через пандемію їх перенесли.

Ми впевнені в успіху "Фантастичних звірів" і віримо, що перенесення дати релізу дасть творцям картини необхідний час, щоб вони змогли докласти всю свою майстерність і зняти фільм, який сподобається всім фанатам,

– розповів Тобі Еммеріх.