Не одразу впізнаєш: Колін Фаррелл здивував новою зовнішністю

Колін Фаррелл вирішив нагадати, що іноді для кардинального перевтілення не потрібні ні гримери, ні спецефекти, ні костюм Пінгвіна. Достатньо просто позбутися волосся.

Як повідомляє People, 50-річного актора помітили 16 вересня у Лос-Анджелесі під час обіду з друзями. Замість звичної темної шевелюри Фаррелл з’явився з повністю поголеною головою – настільки незвично, що його можна було не одразу впізнати.

Чи пов’язане перевтілення з новою роллю – поки невідомо. Представники актора цього не пояснювали.



Колін Фарел / Фото BACKGRID



Втім, для Фаррелла такий образ не зовсім новий. У 2021 році він уже з’являвся з поголеною головою, тож можна сказати, що актор просто повернув один зі своїх старих експериментів із зовнішністю.

Чим зараз займається актор

Останнім часом Фаррелл активно працює не лише перед камерою. Разом зі своєю сестрою Клодін Фаррелл він уже близько 25 років співпрацює у різних кінопроєктах.

Вони також заснували продакшн-компанію Chapel Place Productions. Сам актор жартує, що сестра там "бос", а він – просто "обличчя".

Клодін, зокрема, стала продюсеркою другого сезону серіалу "Шугар", у якому Фаррелл виконує головну роль.

А ще ми вже розповідали, як виглядає жінка, з якою Кевіну Костнеру приписують роман. Після розлучення актора його особисте життя знову опинилося в центрі уваги – і нова ймовірна обраниця одразу зацікавила мережу.



