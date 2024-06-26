На будь-який смак: 6 смішних комедій для сімейного перегляду

Комедії – це те, що потрібно подивитися, коли зовсім немає настрою. Хороші стрічки допомагають розвіяти погані думки та хоча б трохи відволіктися від проблем.

Український актор Тарас Цимбалюк, відомий за роллю Карпа у фільмі "Спіймати Кайдаша", поділився добіркою комедій на будь-який смак. Це точно те, що потрібно, коли навколо стільки негативу. Приємного перегляду!

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"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин"

У головній ролі справжня зірка комедій – популярний актор Джим Керрі. Його персонаж – чоловік, на ім'я Ейс Вентура, працює детективом, який розшукує домашніх тварин. Він не лише майстер своєї справи, але й магніт для жінок. Одного разу героєві доручили знайти дельфіна, який є улюбленцем людей і талісманом футбольної команди. Детектив вирушає на пошук викрадачів.

"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тупий і ще тупіший"

У цьому фільмі ви також побачите неперевершеного Джима Керрі, а його партнером стає американський актор Джефф Деніелс. Їхні герої, Гаррі та Ллойд, – давні друзі. Останній працює водієм та одного разу закохується у пасажирку. Жінка забула свої речі у лімузині, але потім виявилося, що то викуп за викрадення. Ллойд хотів просто повернути Мері згубу, але тепер має справу зі злочинцями та ФБР. Разом з ним у пригоди потрапляє й Гаррі.

"Тупий і ще тупіший": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маска"

Схоже Тарасові Цимбалюку до вподоби акторська гра Джима Керрі, адже у цьому фільмі він також виконує головну роль. Чиновнику Стенлі Іпкісу складно спілкуватися зі своїм керівництвом та з жінками. Однак раптом він зустрічає Тіну Керолайн, у яку закохується. Бандити спеціально відправили її у банк, де працює Стенлі, аби познімати місце. Чоловік так і не зміг завоювати серце жінки, але якось йому на очі потрапляє зелена маска. Тепер Іпкіс – смішний зелений чоловік, який постійно потрапляє в шалені пригоди.

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"Маска": дивіться онлайн трейлер фільму

"Достукатися до небес"

Мартін Брест і Руді Вурліцер познайомилися у клініці, де лікують людей, хворих на рак. Обоє чоловіків розуміють, що їм залишилось жити недовго. Раптом вони натрапляють на пляшку текіли та починають розмовляти про життя та смерть. Так, Руді розповідає Мартіну, що ніколи не був на морі, лише чув, як там гарно. Тепер Брест прагне, аби мрія знайомого втілилася в реальність.

"Достукатися до небес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поганий Санта"

У фільмі показаний Санта-Клаус, до якого ми взагалі не звикли. Він – не добрий старенький чоловік, який розносить дітям подарунки, а злодій-рецидивіст, що постійно випиває та вже декілька разів потрапляв у тюрму.

Щороку Віллі та Маркус перевтілюються у Санта-Клауса та Ельфа, які влаштовуються на роботу у торгові центри, щоб потім їх обікрасти. Віллі володіє противним характером, вживає багато алкоголю та має залежність від наркотиків. Аж раптом, коли настає Різдво, ситуація змінюється.

"Поганий Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спіймати Кайдаша"

В українському серіалі грає сам Тарас Цимбалюк, а також Віктор Жданов, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина та інші. Сюжет стрічки написаний на основі повісті Івана Нечуя-Левицького, однак зі значними змінами. Оскільки події розгортаються у 2000-2014 роках, а не у 1860-х.

У серіалі розповідається про вічну проблему – про стосунки між батьками та дітьми. Сім'я Кайдашів виховує двох синів – Карпа та Лавріна. Згодом хлопці починають зустрічатися з Мотрею та Мелашкою, з якими потім і одружуються. Обидві пари постійно мають конфлікти з батьками, оскільки живуть разом.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

Знайомтеся зі сюжетами комедій та дивіться трейлери, аби обрати те, що сподобається найбільше. У Тараса справді хороший смак на фільми та серіали.