Сміхотерапія: 3 високорейтингові комедії, які треба точно піднімуть ваш настрій

У день сміху, 1 квітня, ми маємо чудову нагоду розважитися і розслабитися, переглядаючи веселий фільм. Сьогодні ввечері вас очікує справжня сміхотерапія, якщо ви оберете стрічку із нашої нової добірки.

Дивіться в матеріалі Кіно 24, які комедії з високим рейтингом точно вартують вашої уваги. Переглядайте трейлери та обирайте, які зі стрічок сьогодні зробить ваш вечір незабутнім.

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"Голий пістолет"

Рейтинг IMDb: 7.6

Лейтенант Френк Дребін, найменш компетентний поліцейський, опиняється у центрі подій у протистоянні з міжнародною змовою, що націлена на те, аби погубити королеву Єлизавету II. На превелике здивування і радість, цей незвичайний лейтенант рішуче вибирається з цього складного положення, зважаючи на усіх ворогів Її Величності й навіть перевершує славетного агента 007.

"Голий пістолет": дивіться онлайн трейлер фільму

"Три ідіоти"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.4

Двоє друзів вирушають на пошуки зниклого товариша. У цій подорожі їх чекає безперервне втягування в давні суперечки, зіпсування чужого весілля та відвідування похорон. Їхня мандрівка пролягає через небезпечні місця, а потім починається ще одна не зовсім звичайна подорож – дорогами їхньої пам'яті.

"Три ідіоти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий куш"

Рейтинг IMDb: 8.2

Виконуючи замовлення американського гангстера Ейві, декілька грабіжників, на чолі з запеклим гравцем Френкі, викрадають великий діамант.

Один з учасників банди виявляється зрадником, що відкриває іншим злочинним угрупованням про цінний трофей. Це спровокує початок справжнього полювання на коштовний камінь.

"Великий куш": дивіться онлайн трейлер фільму

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