3 легендарні різдвяні комедії, які створюють святковий настрій

Більш ніж половина осені вже позаду, і це означає, що святковий настрій починає поступово заповнювати наші дні. Як би не було на вулиці — холодно, дощить чи сіро, ми все одно починаємо відчувати наближення свята.

І хоча за вікном ще не зима, саме зараз час створити атмосферу тепла та радості. Затишна атмосфера, попкорн, теплий плед і гарний фільм – це все, щоб хандра та втома були позаду.

Дивіться також 3 фільми з шикарною Демі Мур, які має побачити кожен

Різдвяні комедії для перегляду з друзями

"Різдвяні канікули"

За сюжетом фільму, у будинку Ґрізволдів настала найбільш чарівна пора року – Різдво. Час, коли родина збирається разом, дарує подарунки, а навколо радісно мерехтять вогники на різдвяній ялинці. Але зупиніться на хвилинку! Ця ялинка зовсім не мерехтить. Вона вся у вогні! Це і є початок "святкового катастрофічного" Різдва в родині Ґрізволдів, яке запам’ятається усім без винятку.

Це – Різдво для Кларка Ґрізволда, головного героя, який є справжнім стихійним лихом. Він такий чоловік, що може влаштувати справжній хаос в будь-який момент, незалежно від того, наскільки великими були його плани. І цього року він обіцяє своїй родині найкраще, найвеселіше та найстаромодніше святкування Різдва з усіх тих, що коли-небудь були, є чи будуть! Ось це амбіції!

"Різдвяні канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

Але що саме таке "найвеселіше старомодне Різдво" у виконанні Кларка? Перш за все – це 25 000 лампочок, які він вирішив прикріпити до даху свого будинку. Чи було це хорошою ідеєю? Ну, скажімо так, результат не зовсім відповідає його сподіванням. А що ж ще? Вибуховий індикатор на столі, численні невдалі спроби зробити все ідеально – і, звичайно, він не може обійтися без ряду курйозних ситуацій, які забезпечують максимальний сміх.

Це Різдво не буде спокійним і безтурботним – це Різдво буде повне неймовірних пригод, абсурдних ситуацій і кумедних моментів. Справжнє святкування, яке має усі шанси стати найкращим (або найгіршим) у житті Кларка та його родини.

"Реальне кохання"

Кохання – це не просто почуття, а справжня сила, що пронизує всі аспекти нашого життя. Воно може бути прекрасним, вічним і незабутнім, але водночас і сумним, несподіваним, а часом навіть небажаним чи незручним. Кохання буває таким різним – граційним і нерівним, неймовірним і нез’ясовним, але завжди воно змінює нас і той світ, що нас оточує. І хоча ми часто не можемо пояснити його, ми точно знаємо, що саме воно керує нашими долями.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі, який ми бачимо, кохання пронизує історії кількох лондонців, чиї життєві шляхи несподівано перетинаються. Їхні любовні романи переплітаються, створюючи цілу мережу емоцій, бажань і болю, які так чи інакше зливаються в один великий клубок. І все це відбувається напередодні Різдва – святкового періоду, коли серце розцвітає від надій та сподівань, а також може розбитися від розчарувань.

Саме в цей чарівний, але часом болючий час, герої фільму намагаються розібратися у своїх почуттях, стикнувшись з романтичними та не дуже ситуаціями.

"Різдво з невдахами"

За сюжетом фільму, Лютер і його дружина Нора просто втомились від Різдва. Весь цей безлад, метушня, суєта, ялинки, нескінченні подарунки, хлопавки, колядки, феєрверки – все це вже стало для них справжньою ношею. Кожен рік вони втомлюються від цього святкового хаосу і рутинних обов'язків, і врешті-решт вирішують: цього року вони все скидають і відпочинуть від святкової суєти.

Твердий намір Лютера та Нори – відмовитись від традиційного святкування Різдва і втекти від усього цього. Вони вирішують зробити собі по-справжньому незабутнє свято і вирушити в круїз по Карибах. Жодних святкових приготувань, жодних божевільних скупок подарунків, жодних колядок під вікнами й тріскучих феєрверків від сусідів. Чисте задоволення – відпочинок на сонячному узбережжі, без усього цього святкового шуму.

"Різдво з невдахами": дивіться онлайн трейлер фільму

Але, як це часто буває в житті, спроба втекти від свят викликає абсолютно неочікувані наслідки. Тихий, спокійний відпочинок на Карибах, на який вони так сподівались, швидко перетворюється на цілу низку несподіваних і комічних пригод. Їхнє рішення "забити" на Різдво не залишається непоміченим, і серія неймовірних ситуацій змусить їх переглянути своє ставлення до цього святкового сезону. Те, що мало б бути ідеальним відпочинком, стане випробуванням, яке змінить їхнє ставлення до Різдва назавжди.

Фільм показує, як іноді намагання уникнути традицій та святкових обов'язків може призвести до непередбачуваних, смішних і, часом, навіть катастрофічних наслідків. І хоча Лютер і Нора намагались уникнути Різдва, зрештою саме ці святкові моменти можуть подарувати їм те, що вони шукали: справжнє розуміння важливості родини, спільного часу та святкового духу.