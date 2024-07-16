3 комедії, які підійдуть для перегляду літніми вечорами з друзями

Літні вечори ідеально підходять для того, щоб запрошувати друзів і організовувати собі яскраві спогади. Найкращим вибором для такого часу буде перегляд хорошої комедії.

Ми зібрали для вас список високорейтингових комедій. У добірці від Кіно 24 ви знайдете стрічку, яка не дозволить вам засумувати.

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"Шахрайки"

У суворому світі, де кожен старається знайти спосіб заробляти на життя, люди часом вдаються до зовсім незаконних методів.

У цьому контексті двох абсолютно різних дівчат об'єднує спільна діяльність – вони шахрайки. Одна з них ще аматор у цій нелегкій справі, поки не має розвинених умінь і амбіцій. Водночас інша – професіонал з іншими цілями, бажаннями та можливостями.

Але разом ці дві відчайдушні жінки можуть працювати ще ефективніше, поєднуючи свої зусилля в одній команді.

"Шахрайки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Родина за хвилину"

Піт і Емілі зовсім недавно переїхали в новий великий будинок. Незрозуміло тільки, навіщо вони купували такий великий – п'ять спалень для двох людей явно забагато. Дітей у них немає, та й не схожі вони на тих, хто збирається завести хлопчика або дівчинку. Однак Піт і Емілі все-таки зважилися на цей відповідальний крок — вони планують усиновити когось.

У їхньому місті відбувається ярмарок сиріт, де можна познайомитися з дітьми без батьків. Саме там пара знайшла 15-річну дівчинку-підлітка, на ім'я Ліззі, яку і вирішили взяти до себе. Однак Ліззі має молодшого брата і сестру, і Піт з Емілі вирішили не руйнувати цю сім’ю, вирішивши прийняти всіх трьох дітей.

Ось так у Піта й Емілі за один день стало троє дітей. Кожен з них абсолютно різний і приносить свої унікальні проблеми та радості в їхнє життя.

"Родина за хвилину": дивіться онлайн трейлер фільму

"Плюс один"

Літо – ідеальний час для весіль. Майже кожна пара мріє відсвяткувати своє особливе свято саме в цей період. На вулиці тепло, погода чудова, багато друзів і родичів відпочивають, тому можна не лише весело провести час на весіллі, а й безтурботно відправитися у медовий місяць. Всі переваги літнього сезону на вашому боці.

Цього літа на старих друзів Бена й Еліс чекає цілих десять весіль. Враховуючи, що обоє не мають пар, і на кожне весілля завжди запрошують їх разом з ще однією людиною, це стає справжнім випробуванням.

Еліс і Бен вирішили вирішити цю ситуацію по-своєму – вони будуть говорити всім, що вони пара, щоб не потрібно було шукати окремого партнера на кожне весілля.

"Плюс один": дивіться онлайн трейлер фільму

Оберіть фільм, який вас зацікавив найбільше, і створіть незабутній вечір разом з найближчими людьми.