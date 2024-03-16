Захоплять екшеном і піднімуть настрій: 4 найкращих комедійних бойовики

Яскраві бойові сцени, феєричні перестрілки, ефектне використання бойових мистецтв та інші елементи екшену, в яких поєднується ще й гумор та сатира – запорука успіху комедійних бойовиків. Чималій кількості глядачів по всьому світу до вподоби саме цей жанр фільмів.

Коли хочеться подивитися щось динамічне, наповнене екшеном, ефектами і водночас веселе, смішне і таке, що підвищує настрій, то на допомогу приходять якісні комедійні бойовики. Кіно 24 зібрало 4 чудових фільми цього жанру.

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"Шпигунка", 2015

Історія фільму розповідає про Сьюзан Купер – 40-річну жінку, яка мріяла стати першокласним агентом під прикриттям.

Проте, так склалося, що голона героїня фільму виконує рутинну роботу в офісі ЦРУ. Так, в її обов'язки входить віддалено допомагати агенту Бредлі Файну. Тому, захоплюючі пригоди зазвичай обходять Сьюзан стороною.

Проте, ситуація волею долі змінилася одного прекрасного для Сьюзан дня. Жінці доводиться вплутатися в небезпечну місію, щоб протистояти досвідченим злочинцям.

"Шпигунка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Півтора шпигуна", 2016

В цій кінострічці улюбленець мільйонів Дуейн "Скеля" Джонсон постає перед глядачами у комічному образі.

Під час навчання в школі Кельвін Джойнер був популярним спортсменом. Щоденна рутина засмучує героя та загрожує його, здавалося б, щасливому шлюбу. Однак одного буденного дня до Кельвіна в соцмережі додається у друзі Боб Стоун, який запрошує його зустрітися у барі.

Проте Кельвін немає уявлення, хто ж цей чоловік.

Загадковим другом виявляється колишній любитель пончиків, з яким колись навчався головний герой у школі.

З невдахи Стоун перетворився на впевненого чоловіка з "горою м'язів". І ось одне його маленьке прохання витягує Кельвіна із зони комфорту, перетворюючи його життя на справжнісінький шпигунський бойовик.

"Півтора шпигуна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тілоохоронець кілера", 2017

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

У цього ефектного бойовика досить високий рейтинг. Відтак, глядачі просто в захваті від кінострічки.

За сюжетом, старий кілер вирішує дати свідчення проти своїх наймачів, однак сам він уже не може забезпечити собі безпеку.

Фільм розкаже про двох чоловіків, які ворогують між собою, однак змушені жити в одному світі та навіть співпрацювати.

Найманець Даріус і охоронець Майкл фактично знаходяться по різні боки барикад. Але тепер їм разом доведеться всього за 24 години дістатися до точки призначення.

"Тілоохоронець кілера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Червоне повідомлення", 2021

За сюжетом, Джон Гартлі працює криміналістом у ФБР. В нього є мета – зловити найзнаменитішу та найчарівнішу злодійку у світі.

Для того, щоб "зловити" злодійку, він поєднує свої зусилля з обдарованим аферистом Ноланом.

Спільними діями хлопці виходять на слід шахрайки. Вони припускали, що вона є простою, однак виявилося, що дівчина не лише не проста, а й в ході подій фільму переграє їх. Тепер це протистояння стає справою честі і герої готові піти на все, щоб здолати зухвалого противника.

"Червоне повідомлення": дивіться онлайн трейлер фільму

Світовий кінематограф подарував глядачам такі чудові фільми в жанрі комедійний бойовик, від перегляду яких ви точно не залишитеся з поганим настроєм. Тож приготуйте попкорн та вмикайте фільм, який вам найбільше припав до душі.