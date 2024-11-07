Глядачі шаленіють від перегляду: який український фільм сьогодні є найпопулярнішим на Netflix

Стримінгова платформа Netflix регулярно оновлює список найпопулярніших фільмів і серіалів, які найбільше переглядаються українськими глядачами. Цього тижня список поповнився особливою подією – український фільм, який очолив рейтинг.

Йдеться про улюблений хорор "Конотопська відьма", який нещодавно став справжнім касовим хітом у кінотеатрах і тепер отримав новий успіх серед онлайн-глядачів. Цей фільм, що поєднує елементи жахів, української міфології та історичних мотивів, зробив справжній фурор у кінопрокаті, збираючи рекордні касові збори й здобуваючи популярність серед глядачів.

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"Конотопська відьма" – найпопулярніший фільм на Netflix: подробиці

Тепер, коли фільм став доступним для перегляду на Netflix, він знову привернув увагу широкої аудиторії, а українці знову обирають його для перегляду.

“Конотопська відьма” вже здобула статус культової стрічки, а її успіх у кінотеатрах став важливим сигналом для українського кінематографа, що національні фільми можуть здобувати популярність і за межами України. Оскільки фільм тепер доступний для перегляду в онлайн-форматі, він продовжує своє "тріумфальне" сходження на платформі Netflix, ставши фаворитом серед глядачів, які шукають нові та захопливі історії в жанрі хорор.



Фільм "Конотопська відьма" на Netflix / Фото Netflix

"Конотопська відьма" всього лише тиждень очолює рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix, але вже зараз можна сказати, що інтерес до цієї стрічки тільки зростає.

Попри те, що фільм знаходиться на платформі лише короткий час, його популярність серед українських глядачів і не тільки набирає обертів. Це дозволяє з гордістю сказати, що "Конотопська відьма" не просто потрапила в топ, а й обігнала інші кінокартини світового рівня, які зазвичай домінують у цьому списку. Так, саме український фільм, створений вітчизняними кінематографістами, обійшов за популярністю великі голлівудські хіти та здобув визнання на міжнародному рівні.

Про що сюжет "Конотопської відьми"

Згідно з сюжетом, історія розповідає про прадавню відьму з Конотопу, котра багато років тому відмовилася від своїх магічних сил, аби жити звичайним життям разом із коханим хлопцем. Її любов була настільки сильною, що вона вирішила залишити минуле і відмовитися від своєї темної спадщини, сподіваючись на мирне та щасливе майбутнє.

Але все змінюється з початком війни, коли російські солдати захоплюють Конотоп і безжально вбивають її нареченого. Страх, біль і відчай переповнюють її душу, і в той момент, коли вона втрачає останню надію, вона вирішує повернути свої сили. Прокидається її древня магія, і з нею – жагуче бажання помсти.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Відьма, яка раніше відмовилася від своєї темної суті, повертається до неї з люттю, що набирала силу з кожним вдихом. Вона починає здійснювати жахливі й криваві акти помсти: жорстока кара накриває тих, хто вбив її коханого. Її чари стали могутніми та непередбачуваними, і жоден з ворогів не може уникнути кар. Кожен, хто торкнувся її нареченого, відчуває всю силу і жорстокість її магії – тіла солдатів перетворюються на спотворені руїни, а їхні душі мучать невидимі сили, яких вони ніколи не зможуть уявити.

Відьма, на порозі божевілля від втрати, виконує свою присягу помсти не лише за себе, але й за все те, що її народ пережив від рук ворогів.