Перший український хорор "Конотопська відьма" вийде на Netflix: дата прем'єри

Мережу приголомшила новина про те, що перший український фільм у жанрі жахів, "Конотопська відьма", незабаром вийде на Netflix. Ця стрічка вже встигла здобути шалені касові збори як в Україні, так і за її межами, захопивши глядачів своєю оригінальною сюжетною лінією та атмосферним виконанням.

Тепер у фанатів жанру жахів з'явилася чудова можливість переглянути цю унікальну стрічку онлайн на стримінговій платформі Netflix. Це відкриває нові горизонти для українського кінематографа і дає змогу міжнародній аудиторії ознайомитися з українською культурою через призму жанрового кіно.

Дивіться також Українці фанатіють від нового серіалу "Лікарка за покликанням": про що сюжет та де дивитись

"Конотопська відьма" вийде на Netflix

Стало відомо, що 30 жовтня український хорор про помсту окупантам "Конотопська відьма" стане доступним для перегляду онлайн. Ця стрічка, яка вже здобула популярність в Україні та за її межами, вийде на стримінговій платформі Netflix.

Новину про прем'єру оголосили в соцмережах Netflix, що викликало хвилю захоплення серед шанувальників жанру. "Конотопська відьма" обіцяє занурити глядачів у світ жахів, поєднуючи елементи української культури та міфології з сучасними проблемами.

Не пропустіть можливість переглянути цей унікальний фільм, який демонструє силу духу та боротьбу за справедливість у контексті війни. 30 жовтня стане особливим днем для всіх, хто цінує якісне українське кіно!

Про що сюжет "Конотопської відьми"

Сюжет "Конотопської відьми" розгортається навколо прадавньої відьми з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил. Вона намагалася жити звичайним життям, відмовившись від магії заради любові. Але з початком війни все змінюється: російські солдати захоплюють її рідне місто, і жорстоко вбивають її коханого.

Ця трагедія стає переломним моментом у житті відьми. Образи втрати та гніву змушують її повернутися до своїх відьомських коренів і знову активувати сили, які вона колись відкинула. Відтак, вона вирішує помститися за смерть свого нареченого.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

У сюжеті втілюється потужна тема справедливості: відьма, сповнена болю та гніву, валить жахливі та криваві кари на голови своїх ворогів. З кожною дією вона відчуває, як сила її магії зростає, адже її рішучість і бажання помсти стають незворотними. Ця історія сплітає елементи жахів та драми, досліджуючи глибокі емоції, які виникають у людини, коли вона стикається з втратами та зрадою.