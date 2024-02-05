5 високорейтингових корейських дорам, від яких неможливо відірватись

Протягом останніх десяти років корейські дорами успішно завоювали популярність у численних країнах світу. Ці серіали вражають різноманіттям жанрів: від захопливих детективних сюжетів до бойовиків та романтичних пригод.

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Найкращі корейські дорами останніх років

"Нормально бути ненормальним"

Сюжет розповідає про працівника психіатричної лікарні, який вимушений доглядати за своїм особливим братом, і про відому дитячу письменницю із дисоціальним розладом особистості. Однак десь поміж труднощами зашпорталось кохання.

"Нормально бути ненормальним": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ітавон клас"

Звичайний юнак, після конфлікту з сином власника великого ресторанного імперіуму, стикається з особистою трагедією. Пак Се Рой втратив свого батька і свободу, але прийшов час для розплати. Перебуваючи за ґратами, він розробляє складний план помсти, щоб найближчим чином наблизитися до свого ворога.

"Ітавон клас": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королівство зомбі"

Королівство Чосон зазнає наслідків руйнівної війни, що призводить до тяжких страждань серед мешканців. Повідомлення про смерть правителя стає важким ударом, проте радник Чо обирає приховати жахливу правду. Виявляється, що король повернувся у світ живих у вигляді кровожерливого чудовиська, яке щоденно потребує жертв для свого виживання.

"Королівство зомбі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Готель "Дель Луна""

Чан Ман Воль, яка довгий час очолювала готель, вирішує передати посаду своєму наступнику. У готелі відбуваються загадкові події, пов'язані з блуканням душ, тому Ман Воль дуже серйозно ставиться до вибору.

Вона укладає угоду з чоловіком, який переходить у світ покійних, обіцяючи передати їй свого дорослого сина. Проте цей хлопець, на ім'я Ку Чхан Сон, не радий ідеї працювати в цьому дивному місці.

"Готель "Дель Луна"": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Незаплановане кохання"

Сері Юн, обдарована керівниця двох великих сімейних корпорацій у Сеулі, викликає заздрість своїх прийомних братів. Під час польоту на параплані вона потрапляє у сильний циклон і вимушена виконати аварійну посадку на території Північної Кореї. Сері відчуває бажання таємно перетнути кордон і повернутися до свого роду. З цього моменту починаються справжні пригоди.

"Незаплановане кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу