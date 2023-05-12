Королева Шарлотта і принц Георг: реальна історія кохання, яку не показали у серіалі Netflix

Королева Шарлотта та король Георг III завжди були в центрі уваги відомих істориків та письменників. Після прем’єри сиквелу "Бріджертонів", багато людей зацікавилися їхнім шлюбом, стосунками та сімейним життям.

Проте, якими насправді були стосунки між королевою Шарлоттою та королем Георгом? У матеріалі 24 Каналу ми розглянемо деякі аспекти їхнього життя, які не показали в серіалі "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".

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"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" та історична вірогідність

Серіал від Netflix "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" є вигадкою, але з реальними персонажами. У ньому показали деякі історичні факти, але стосунки між королем і королевою зображені дещо перебільшено для драматичного ефекту.

Шлюб королеви Шарлотти та короля Георга III

Королева Шарлотта і король Георг III одружилися 1761 року, коли їй було 17, а йому 22 роки. Георг III був королем Великобританії та Ірландії з 1760 по 1820 рік. Пара дійсно познайомилася в день свого весілля, як і в серіалі, але ми ніколи не дізнаємося, чи намагалася Шарлотта перелізти через стіну, коли вони вперше зустрілися.

Згідно з деякими джерелами, Георг III та Шарлотта справді закохалися одне в одного. Король говорив: "Королева – мій лікар, і ніхто не може мати кращого; вона – мій друг, і ніхто не може мати кращого". До того ж Георг III був першим монархом у своїй родині, який не заводив коханок.

Однак є й інші думки, що їхні стосунки були формальнішими й прохолоднішими, тим більше, що у Георга III були певні проблеми зі здоров’ям.

Історики та вчені мають різні теорії щодо його діагнозу, але Георг III (роль якого у серіалі "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" зіграв Корі Мілкріст) мав задокументовані напади психічної хвороби, і врешті-решт його старший син Джордж перейняв правління замість свого недієздатного батька як принц-регент. Принц Джордж пізніше став королем Георгом IV, коли помер його батько.

Король Георг III каже у серіалі таку фразу: "Я народжений для щастя чи нещастя великої нації, і, отже, часто змушений діяти всупереч своїм пристрастям". Це справжня цитата британського короля.



Принц Георг у серіалі / Netflix

Сімейне життя пари

У Шарлотти та Георга III було 15 дітей, 13 з яких дожили до повноліття. Вони були відомі як любляча та дружна родина. Шарлотта також мала великий вплив на Георга III, і він довіряв її порадам з політичних та соціальних питань.

Відомо, що Королева Шарлотта відома своєю любов’ю до мистецтва та благодійності. Вона підтримувала свого вчителя музики Йоганна Крістіана Баха та Вольфганга Моцарта, який написав один зі своїх творів на її честь, коли йому було всього лише 8 років. Момент першої зустрічі ми бачимо в серіалі, коли королеві 17 років. Втім, насправді це сталося через 3 роки після її коронації з королем Георгом III, у 1764 році. Королеві Шарлотті тоді було 20.



Королева Шарлотта у серіалі / Netflix

На реальних кадрах, королева Шарлотта має світлу шкіру. Адже, немає конкретних доказів того, що королева Шарлотта була темношкірою. Ця тема досі викликає суперечку серед істориків.



Королева Шарлотта і принц Георг разом з дітьми / Wikimedia Commons

Один із синів Шарлотти та Георга чекає дитину в кінці серіалу. Історично, це справді так. У четвертого сина королівської пари, принца Едуарда та його німецької дружини принцеси Вікторії народиться донька Вікторія. І як ви вже здогадалися, вона стане королевою Вікторією. Втім, Едварду на момент народження доньки було 51 рік, а в серіалі його зіграв молодий актор Джек Майкл Стейсі. Крім того, він помер, коли Вікторія була ще немовлям.



Джек Майкл Стейсі у серіалі / Netflix

Рейтинг серіалу

Варто також відзначити, що "Кородлева Шарлотта" отримала 91% схвальних відгуків на вебсайті агрегатора рецензій Rotten Tomatoes. Глядачі запевняють, це "яскравий роман між двома найцікавішими персонажами саги про Бріджертонів, він лише вдосконалює сюжет основного серіалу".

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер