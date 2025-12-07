3 захопливі мінісеріали, які ви встигнете подивитись при відключеннях світла

Попереду у нас важка зима, адже російська армія продовжує обстрілювати українську енергетику. Люди годинами сидять без світла, а енергетики роблять усе можливе, аби повернути його в кожну домівку якнайшвидше.

Сьогодні 24 Канал розповість, які мінісеріали ви встигнете подивитись при відключеннях світла. Їх, до речі, також можна завантажити на Netflix.

Які серіали подивитись при відключеннях світла?

"Сумую за тобою"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.1/10

Наречений детективки Кет Донован зник одинадцять років тому і відтоді вона нічого не чула про Джоша. Якось, гортаючи профілі в додатку для знайомств, жінка бачить його – кохання всього свого життя. Через несподівану появу Джоша Кет змушена розкрити таємниці свого минулого.

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сигнал"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.0/10

Науковиця та астронавтка Паула провела місяці на міжнародній космічній станції, а тепер повернулась на Землю. Однак жінці так і не вдалося зустрітися з родиною, адже її літак ніби зник.

Чоловік Паули, Свен, намагається знайти відповіді й разом із донькою Чарлі не втрачає надії. Раптом герой дізнається, що дружина залишила загадку, яка може привести його до неї.

Чарлі розуміє, що натяки коханої можуть бути ознаками катастрофи для всієї планети. Як виявилося, Паула зробила жахливе відкриття, коли перебувала на МКС.

"Сигнал": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ла-Пальма"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жахлива аварія призвела до загибелі туристів на острові Ла-Пальма. Через кілька днів Фредрік, Дженніфер та їхні діти приїжджають туди у відпустку і почуваються щасливими.

Однак скоро казка може закінчитися. Річ у тім, що геологи-дослідники Марі та Хаукур виявляють, що через неминуче виверження вулкана можуть статися руйнування не лише на острові, але й на всіх континентах. Після серії землетрусів вони повинні переконати свого боса Альваро терміново вжити заходів.

"Ла-Пальма": дивіться онлайн трейлер серіалу