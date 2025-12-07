3 захватывающих мини-сериала, которые вы успеете посмотреть при отключениях света
- Рекомендуются три мини-сериала для просмотра во время отключений света: "Скучаю по тебе", "Сигнал" и "Ла-Пальма".
- Каждый из сериалов имеет только один сезон и несколько серий, которые можно скачать на Netflix.
Впереди у нас тяжелая зима, ведь российская армия продолжает обстреливать украинскую энергетику. Люди часами сидят без света, а энергетики делают все возможное, чтобы вернуть его в каждый дом как можно быстрее.
Сегодня 24 Канал расскажет, какие мини-сериалы вы успеете посмотреть при отключениях света. Их, кстати, также можно скачать на Netflix.
Какие сериалы посмотреть при отключениях света?
"Скучаю по тебе"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Жених детективки Кэт Донован исчез одиннадцать лет назад и с тех пор она ничего не слышала о Джоше. Однажды, листая профили в приложении для знакомств, женщина видит его – любовь всей своей жизни. Из-за неожиданного появления Джоша Кэт вынуждена раскрыть тайны своего прошлого.
"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сигнал"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
Ученая и астронавтка Паула провела месяцы на международной космической станции, а теперь вернулась на Землю. Однако женщине так и не удалось встретиться с семьей, ведь ее самолет будто исчез.
Муж Паулы, Свен, пытается найти ответы и вместе с дочерью Чарли не теряет надежды. Вдруг герой узнает, что жена оставила загадку, которая может привести его к ней.
Чарли понимает, что намеки любимой могут быть признаками катастрофы для всей планеты. Как оказалось, Паула сделала ужасное открытие, когда находилась на МКС.
"Сигнал": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ла-Пальма"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
Ужасная авария привела к гибели туристов на острове Ла-Пальма. Через несколько дней Фредрик, Дженнифер и их дети приезжают туда в отпуск и чувствуют себя счастливыми.
Однако скоро сказка может закончиться. Дело в том, что геологи-исследователи Мари и Хаукур обнаруживают, что из-за неизбежного извержения вулкана могут произойти разрушения не только на острове, но и на всех континентах. После серии землетрясений они должны убедить своего босса Альваро срочно принять меры.
"Ла-Пальма": смотрите онлайн трейлер сериала